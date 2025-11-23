Magdalena 2026
El Palau esdevé Las Vegas en la gala de El Grau per María, Claudia i Miguel
La gaiata 12 presenta la seua comissió de sector per a les festes de la Magdalena 2026 amb un espectacles de llums i balls ‘made in USA’
Benvinguts a Las Vegas, la ciutat on la sort mai dorn, on tots els somnis es fan possible. La gaiata 12 El Grau va convertir dissabte el Palau de la Festa en la icònica Ciutat del Joc en una gala on van retre homenatge a les seues màximes ambaixadores per a les festes de la Magdalena 2026, la madrina, Claudia Albert Giner; la madrina infantil, María Salom Fallán; i el president infantil, Miguel Ramírez León, sota la presidència de Miguel Valerino Santolaria.
Una nit on els somnis es van complir per a la comissió de sector més marinera de la festa plena, amb ballarins, crupiers, artistes de carrers, algun que altre Elvis y showgirls, a més d’un espectacle de drags que va deixar bocabadada a l’audiència. Una gala de presentació on les despampanants llums de l’Strip van brillar de principi a fi en cada racó del Palau, convertit en una gran ciutat que palpita d’emocions, sorpreses i màgia.
I una vetllada que va engegar amb l’entrada dels portaestendards Paco Ballester i Ferran Salom, acompanyats de les col·laboradores Maria Soria, Paz Rubio, Clara Museros i Lara Martínez. Elles van preparar el camí dels màxims càrrecs del sector la passada edició festera, les madrines Maria Guzman y Martina Valerino, dames de la ciutat 2026, acompanyades del vicepresident, Daniel Martínez; y el president infantil 2025, Pablo Valerino, entre aplaudimets del món fester.
Van ser els presidents de 2026, Miguel Valerino i Miguel Ramírez, els encarregats d’imposar les bandes acreditatives a les dames d’honor de El Grau 2026, des de María Ballester, del braç d’Eric Ramón; Marina Cifuentes, amb Raúl Ramírez; Lucía Benítez, amb Alejandro Benítez; Victoria Rodríeguez, amb Nicolás Villanueva; Edurne Giner, amb Salvador Ramírez; Lucía Gallego, amb Javi Ramírez; Virginia Blay, amb Miguel Doménech; Luna Carrasco, amb José Valls; Maria Gómez, amb Pablo Triguero; i Claudia Sáez, amb Pablo Pons.
Entre balls i llums que adornaren l’orgull de genealogia mariner que, des del camí de la Pedrera a l’ermita de la Magdalena il·lumina el camí dels pelegrins, els grauers van viure una nit per al record. I amb somriure ben gran, com el de la comissió infantil, amb Dama d’honor infantil, xiqueta Edurne Cataleya Ivascu, acompanyada per Alejandro Jiménez; Martina Boix, amb Yahir Fernández de Marcos; i Triana Fernández de Marcos.
Elles i ells van ser l’antesala de l’arribada a Las Vegas més festera de l’ambaixada de El Grau per a la Magdalena 2026, amb la presència, amb el públic dempeus, de les madrines, Maria Salom, del braç del president infantil, MIguel Ramírez; i Claudia Albert, amb el president, Miguel Valerino. En mig de la cerimònia de posar agulles i de rebre els rams, les dos màximes representants van viure instants per guardar per sempre als seus palaus de la memòria festera, entre ofrenes i balls de la Drag Tiffany, representant una ciutat on tothom pot brillar i tothom gaudeix de la màgia dels instants.
