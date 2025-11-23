Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Urbanismo

El Plan de Asfaltado de Castelló llega a nueve calles de todos los distritos: ¿cuáles son? ¿está la tuya? ¿cuándo comenzarán las obras?

El Ayuntamiento de Castelló invierte 513.000 euros en esta segunda fase

El concejal de Urbanismo, Sergio Toledo, inspecciona la obra de asfaltado de la avenida Hermanos Bou, que ya ha comenzado.

El concejal de Urbanismo, Sergio Toledo, inspecciona la obra de asfaltado de la avenida Hermanos Bou, que ya ha comenzado. / Mediterráneo

El Ayuntamiento de Castelló encara la segunda fase del Plan de Pavimentación con la mejora del asfaltado de al menos otras nueve calles y con una inversión de 513.000 euros antes de final de este año. A este dinero hay que sumar los 800.000 euros del asfaltado del Camí de l'Obra que comenzará en diciembre.

De esta forma, si bien el consistorio, a través del área de Urbanismo e Infraestructuras que dirige el concejal Sergio Toledo, ya ha iniciado los trabajos en la plaza Virgen del Carmen, en el Grau, y en Marqués de la Ensenada y Hermanos Bou, ambas en el distrito este, el calendario contempla que sigan la semana que viene en los siguientes viales y fechas, según las estimaciones de la empresa que está realizando la necesaria pavimentación (Becsa).

El lunes, seguirán en la avenida Hermanos Bou, desde la ronda Este hasta Pablo Iglesias; y en la calle Río Palancia entre la avenida de València y Ribelles Comins. El martes, seguirán en Río Palancia; en la calle Lucena (entre Doctor Clara y Mata de Morella) y en la calle Felipe II. El miércoles se incorporará la calle Benitandús; y la calle San Miguel (entre Pintor Montoliu y Cerdán de Tallada). Los trabajos en las dos últimas vías se prolongarán también al jueves y el viernes, la pavimentación tendrá lugar en Cuadra la Breva (entre Grupo Virgen del Pilar y Camino Viejo de Ribesalbes, sin incluir Glorieta enlace CV-17).

En este sentido, el concejal Toledo declaró que con estas actuaciones «seguimos demostrando que las prioridades del gobierno municipal son las prioridades de los vecinos, razón por la que hemos destinado un millón de euros anuales a la puesta en marcha de este plan, gracias al cual ya hemos realizado mejoras en numerosos viales de todos los distritos de la ciudad, dando solución a reivindicaciones históricas de los vecinos y cumpliendo una vez más con la palabra dada».

La teniente de alcalde del Grau, Estetr Giner, junto al concejal de Urbanismo, Sergio Toledo, en los trabajos de la plaza Virgen del Carmen del distrito marítimo.

La teniente de alcalde del Grau, Estetr Giner, junto al concejal de Urbanismo, Sergio Toledo, en los trabajos de la plaza Virgen del Carmen del distrito marítimo. / Mediterráneo

Además, señaló que la zona de la Marjaleria presentaba un estado de deterioro importante, «razón por la que desde que llegamos al gobierno hemos realizado varias actuaciones en este punto en concreto». Recordó, también, las labores de pavimentación que se han venido realizando en los últimos meses en este punto, como son los asfaltados en el Camí Sol del Riu, el Camino La Coloma, La Moixeta y entrador Pasparis, así como otros viales como el camino Pont de la Gallenca, en los tramos entre el camino del Serradal Viejo y la Primera Travessera.

Finalmente, el edil hizo hincapié en la necesidad de estos trabajos que demandaban los vecinos «y hemos actuado con la mayor celeridad posible, para garantizar su seguridad ya que el mal estado de algunas vías podía suponer un peligro para la circulación».

