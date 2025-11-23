El PP en el Ayuntamiento de Castelló pide una distinción para la tradición belenista. ¿Cuál es?

El grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Castelló insta a que se reconozca la tradición del belenismo como Bien de Interés Cultural Inmaterial. El portavoz, Sergio Toledo, ha recordado que “la tradición del belén en la ciudad de Castellón ha llegado a niveles altos de calidad, tanto en el ámbito privado como público, contando con algunas asociaciones belenistas de prestigio”.

Además, “el belenismo ha sido capaz de transmitir conocimientos y técnicas artísticas singulares que adquieren un nuevo uso y significación en la construcción de las escenografías, a la vez que combina la utilización de materiales y técnicas artesanales antiguas con nuevos materiales e innovación en las técnicas empleadas”, ha señalado.

Estos argumentos son los que se desprenden de la iniciativa plenaria presentada por los populares, en forma de declaración institucional, y con la que pretenden recabar el apoyo de todos los grupos políticos en el próximo pleno.

Sergio Toledo es portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Castelló. / Mediterráneo

En este sentido, desde el Partido Popular piden que se reconozca como una expresión de la cultura popular en la ciudad de Castellón, que ha sabido adaptarse y evolucionar atendiendo a las características propias de la sociedad y el territorio.

Cabe recordar que en la ciudad de Castelló, además de los privados destaca la práctica belenista de entidades como la parroquia de Benadresa, la asociación de belenistas de Castellón, el asilo o el Hospital Povincial que data del año 1942.

La representación de las escenas bíblicas por la Navidad ha tenido una evolución documentada en Italia y en otros países de Europa, como en España. Y dentro de España ha tenido una evolución diferente según los territorios, que han ido configurando modelos con particularidades locales.

Más allá de la vertiente de representación de episodios de la religión católica, el belenismo constituye una práctica social arraigada en la sociedad que, sin distinciones sociales ni económicas, ha sabido extenderse entre toda la ciudadanía como práctica cultural y artística.

Por todo ello se insta a la Generalitat valenciana a que inicie los trámites para reconocer la tradición belenista como Bien de Interés Cultural Inmaterial de la Comunidad Valenciana. Y también apoyar la declaración del belenismo como manifestación representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y sumarse a los trámites correspondientes, iniciados desde el Gobierno Central para alcanzar esa declaración.