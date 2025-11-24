Conoce los descuentos que ofrece el Ayuntamiento esta semana por comprar en el Marketplace de Castelló

Este viernes llega otra de las campañas comerciales más relevantes del año con la celebración del Black Friday. Esta cita, ya consolidada el calendario de los negocios de Castelló, busca convertirse en el gran impulso para la plataforma municipal del Marketplace, la plataforma digital que reúne a establecimientos de la ciudad y que permite a los usuarios realizar compras online en estos.

La concejalía de Comercio y Consumo del Ayuntamiento ha impulsado, con motivo del Black Friday, importantes descuentos que se podrán disfrutar durante la semana. Desde este lunes hasta este domingo, 30 de noviembre, podrán gozar de descuentos de hasta 35 euros en sus compras a través del Marketplace.

Así, el consistorio pone a disposición de los clientes una rebaja de 5 euros, en compras superiores de 25 euros, usando en código BlackFriday5 y de 10 euros en el caso de los pedidos de más de 50 euros, siempre que introduzcan el código BlackFriday10. Por su parte, en compras que sean de más de 100 euros, el descuento será de 20 euros con el código BlackFriday20.

Los códigos estarán limitados a un uso por clientes y quienes los usen, además, tendrán la oportunidad de utilizar otro cupón del mismo importe durante el mes de diciembre como regalo. Las compras realizadas por internet se puede recoger en cualquiera de las 11 taquillas inteligentes repartidas por la ciudad.

En la actualidad, en la página web del Marketplace, ya se pueden adquirir productos en 38 comercios locales, que cuentan con su espacio en este servicio digital. Según ha señalado el concejal de Comercio, Alberto Vidal, "unos 150 comercios han solicitado su incorporación a la plataforma" y se incluyen tiendas de moda, belleza, alimentación, hogar, tecnología, papelería, ocio o servicios, entre otras.

Animación por el centro

Con motivo del Black Friday, el Ayuntamiento ha preparado para este viernes un programa de animación por el centro de la ciudad para animar a los castellonenses a comprar en los negocios de proximidad. Así, Alberto Vidal ha explicado que "habrá 20 personajes de animación por las calles". Serán superhéroes y figuras relacionadas con el mundo marino.

Vidal ha apuntado que "habrá cinco de estos personajes en la calle Alloza, otros cinco en la calle Mayor y cinco más en Colón. Por su parte, también habrá cinco muñecos hinchables gigantes en la calle Enmedio". A esto, se unirán actuaciones en vivo en el edificio de los Quatre Cantons y en la calle José Pascual Tirado, donde habrá decoración inspirada en el mundo de la naranja".

La iniciativa se desarrollará entre las 17.30 y las 20.30 y será "una oportunidad para animar la ciudad e impulsar el comercio local". También ha recordado Vidal que "cada tienda podrá ofrecer, durante este Black Friday, los descuentos que considere oportunos".