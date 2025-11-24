La plaza Huerto Sogueros de Castelló acogerá este domingo una iniciativa contra la pena de muerte

Castelló celebrará este domingo, un año más, la iniciativa Ciudades por la Vida, Ciudades contra la pena de muerte, organizada por el Grupo Local de Amnistía Internacional y que tendrá lugar a las 19.00. Así, se iluminará la fachada del Menador, en la plaza Huerto Sogueros, con la proyección de un audiovisual relacionado con la pena de muerte.

Además, el acto contará con la colaboración de la coral Veus Atrevides, que interpretará unas piezas de su repertorio. La convocatoria cuenta con la adhesión del Ayuntamiento.

Jornada de conmemoración

La jornada se convoca, en todo el mundo, desde 2002, para impulsar la abolición de la pena capital, y viene a conmemorar la primera vez que fue prohibida, en el Gran Ducado de Toscana, el 1786.

Se trata de una iniciativa internacional, impulsada por la Comunidad de Sant'Egidio, con el apoyo de la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, de la cual Amnistía Internacional y Sant'Egidio son miembros fundadores, y en la cual se agrupan más de 60 organizaciones, colegios de abogados, sindicatos y autoridades locales y regionales de todo el mundo.

Oposición a la pena de muerte

Es un acto ciudadano, en el cual se iluminan edificios públicos, y otros lugares representativos, como señal de oposición la pena de muerte. Esta acción permite potenciar el papel que pueden ejercer los municipios en el proceso abolicionista, organizando y difundiendo iniciativas educativas y culturales que mantengan viva la atención sobre este tema.

Además, durante la celebración del acto se leerá el Manifiesto Ciudades por la Vida 2025. Desde antes de su comienzo, y durante toda su duración, se recogerán firmas contra la pena de muerte.