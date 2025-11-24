Compromís por Castelló denuncia la "hipocresía" del equipo de gobierno en movilidad

Compromís por Castelló ha denunciado que el equipo de gobierno del Ayuntamiento, formado por PP y Vox, ha rechazado la práctica totalidad de las alegaciones que la coalición ha presentado a la Ordenanza de Movilidad Sostenible y al proyecto de Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

La única incorporada ha sido la propuesta de establecer un periodo mínimo de tres meses de información previa, sin sanciones, cuando se implantan cambios significativos de control semafórico, señalización o radares.

El portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, considera que este rechazo masivo de enmiendas evidencia la falta de compromiso real del gobierno con una movilidad segura y sostenible. “El PP está instalado en la hipocresía y la propaganda. Sobre el papel hablan de impulsar la bicicleta y la ZBE, pero la realidad es que ni apuestan por la movilidad sostenible ni apuestan por el uso de la bicicleta, y encima no quieren ni reconocerlo”, ha afirmado.

Mejoras básicas

Compromís explica que la mayoría de alegaciones presentadas eran mejoras básicas para reforzar la seguridad, aclarar la normativa y proteger el espacio ciclista. Entre los puntos rechazados había la posibilidad que todas las plataformas únicas permiten la circulación de bicicletas en los dos sentidos, la definición clara del límite de 25 km/h sin imponer velocímetros, o la necesidad de incorporar los datos de emisiones y contaminación de 2024 al proyecto de la ZBE.

Eje ciclista

La coalición también había señalado las contradicciones del documento respecto al eje ciclista norte-sur y había pedido reconocer los efectos de la eliminación de restricciones en calles que tenían que ser pacificados, donde el tráfico y las quejas vecinales han aumentado.

Cabe de estas observaciones han sido aceptadas, mientras que Compromís recuerda que esas alegaciones se habían trabajado igualmente con el colectivo Castelló en Bici y respondían a los criterios del Plan de Movilidad Urbana Sostenible y del Plan Director de la Bicicleta.

Para la formación, la incoherencia del gobierno de Carrasco es “evidente” cuando, mientras habla de reforzar esos ciclistas en los documentos oficiales, simultáneamente elimina carriles bici como los de Sant Roc, Herrero o San Fèlix y destruye infraestructuras que tendrían que ser permanentes.

Según Compromís, esta contradicción es “especialmente grave” teniendo en cuenta que el Ayuntamiento enviará a Europa una ordenanza y un proyecto técnico que no reflejan la realidad del que está pasando en las calles.

Modelo antiguo

En definitiva, la coalición denuncia que el texto que PP y Vox llevarán al próximo pleno mantiene “un modelo antiguo e insuficiente”, alejado de los objetivos climáticos y de salud pública, y que desaprovecha una oportunidad para avanzar hacia una movilidad segura, sostenible y coherente con el futuro de la ciudad.