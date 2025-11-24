Visto bueno a la cesión del Jardín del Puerto al Ayuntamiento de Castelló

El Consejo Rector de Puertos del Estado, organismo dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha dado el visto bueno a la cesión gratuita al Ayuntamiento de Castellón del Jardín del Puerto del Grau. Esta parcela, de 7.740 metros cuadrados, y que hasta ahora gestionaba PortCastelló, se destinará a actividades culturales, cívicas, deportivas y sociales por parte del consistorio.

El Ayuntamiento gestionará este espacio durante los próximos 20 años, aunque se podrá prorrogar la concesión por otros 10. Así, el Ayuntamiento, entre sus primeras medidas, reabrirá el quiosco, después de realizar los trámites necesarios, que se encuentra ubicado y cerrado desde hace tiempo en el centro del terreno.

Dominio público portuario

El terreno, ubicado al norte del casco antiguo del distrito marítimo, había sido previamente desafectado del dominio público portuario y solicitado por el consistorio. La operación se enmarca en la estrategia estatal de proyectos puerto-ciudad, cuyo objetivo es abrir los recintos portuarios a la ciudadanía y aportar valor social, según han informado fuentes del Ministerio.

Según Transportes, el espacio se convertirá en un punto de encuentro para los vecinos y acogerá iniciativas como mercadillos solidarios, concursos escolares, exposiciones artísticas y actividades festivas o deportivas.

Inversiones previstas

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado recientemente que los tres puertos de titularidad estatal de la Comunidad Valenciana recibirán alrededor de 1.250 millones de euros entre 2025 y 2029 para reforzar su competitividad.

En el caso del Puerto de Castellón, la inversión prevista asciende a 256,4 millones. De ellos, 132,2 millones se destinarán a infraestructuras y mejora de instalaciones; 97,2 millones al desarrollo de accesos; 14,7 millones a seguridad; 10,9 millones a sostenibilidad; y 1,2 millones a proyectos puerto-ciudad orientados a integrar el entorno portuario en la vida urbana.