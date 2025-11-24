Las obras de la segunda fase de la zona de bajas emisiones de Castelló entre en su recta final

Castelló sigue avanzando en las obras de la segunda fase de su Zona de Bajas Emisiones, que ya encaran su recta final. Según ha explicado el concejal de Urbanismo e Infraestructuras del Ayuntamiento, “esta semana, seguimos cumpliendo el cronograma fijado, con los fresados en determinadas calles, para proceder, la primera semana de diciembre, a su asfaltado, dando por concluida la obra, a falta de ultimar detalles en materia de jardinería, mobiliario o señalética”.

Fresados y asfaltados

Las calles que inician su preparación para ser asfaltadas son, en primer lugar, Vilaroig y Pedro Aliaga, ya que está previsto que entre este martes y este miércoles entren las máquinas para realizar las labores de fresado.

Posteriormente, las máquinas se trasladarán hasta la calle Maestrazgo, donde están previstas las labores de fresado entre este miércoles y este jueves. Unos trabajos que se realizarán también esos días, de forma paralela, en la calle Arquitecto Traver y Dolores, y culminará la semana con los fresados en la calle Fola y Trullols, entre este jueves y este viernes.

Información de los horarios

Al mismo tiempo, se estén realizando las labores de fresado, se señalizará debidamente en cada calle, para que los vecinos estén informados y sean conocedores de los horarios en que no podrán estacionar en la calle, para reducir las menores molestias posibles.

El concejal también ha indicado que “de este modo seguiremos cumpliendo los plazos establecidos y la semana que viene darán comienzo los asfaltados en las primeras calles de la Zona de Bajas Emisiones II, que son calle Fola, Trullols, Arquitecto Traver y Vilaroig, junto a las calles Germanías, Rosell, Pedro Aliaga y Maestrazgo.

Calles ajardinadas

Paralelamente a las labores de asfaltado, el edil también ha destacado que “uno de los puntos más importantes de la Zona de Bajas Emisiones” es la incorporación de plantaciones y árboles, “siguiendo con el plan de renaturalización de la ciudad, fijado por este gobierno y que tiene como objetivo mejorar la calidad del aire, especialmente en el núcleo urbano, así como incorporar zonas de sombra y hacer de Castellón una ciudad más paseable, más amable y eficiente a nivel medioambiental”, afirma.

Así pues, durante la semana pasada avanzaron los trabajos de instalación de arbolado y arbustivas, en especial en las calles Amadeo I, en la calle Rosell, en la calle Echegaray, donde siguen las labores de instalación esta semana, junto con la calle Trullols y Pedro Aliaga.

En la calle Arquitecto Traver darán comienzo los trabajos de jardinería esta semana; en la calle Vilaroig también se ha avanzado junto con la instalación del sistema de goteo y en la calle Dolores se trabajará en los próximos días.

Antiguo parking del mercado

Se están haciendo las últimas cimentaciones para la instalación del alumbrado. Se está trabajando en los accesos del parque, en los nuevos y tapando los viejos, así como se está instalando el riego interior y se ha procedido a introducir el relleno de tierra vegetal. En lo que respecta al edificio, se está trabajando en algunas instalaciones.

Cabe recordar que el parking estará cerrado hasta el fin de la obra; no obstante, los vehículos podrán estacionar en el Recinto de Ferias y Mercados (Refeyme), siempre y cuando, por la realización de algún evento, no esté disponible de forma puntual.

Fondos europeos

Cabe recordar que el proyecto de la Zona de Bajas Emisiones mejorará la accesibilidad en la zona centro, así como se han incrementado las zonas verdes y se han realizado mejoras a nivel de accesibilidad y se han renovado servicios y mobiliario urbano.

La Zona de Bajas Emisiones se está llevando a cabo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) con fondos Next Generation, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.