Patricia Fàbrega, primera mujer en presidir la Colla de Dolçainers i Tabaleters de Castelló: "Reivindico la importancia de la música tradicional"

La castellonense forma parte de este ente vinculado desde que tenía 14 años

Patricia Fàbrega Rovira.

Patricia Fàbrega Rovira. / Mediterráneo

Paloma Aguilar

Castellón

La Colla de Dolçainers i Tabaleters de Castelló tiene, desde el pasado sábado, una nueva presidenta. Patricia Fàbrega Rovira, de 43 años, forma parte de este ente vinculado desde que tenía 14 años y ahora se ha convertido en la primera mujer que representará a la colla tras 44 años, tras ser elegida por sus miembros y recoger el testigo de manos del anterior máximo representante, Javier Rius.

Patricia Fàbrega junto a Javier Rius, el anterior presidente de la Colla de Dolçainers i Tabaleters de Castelló.

Patricia Fàbrega junto a Javier Rius, el anterior presidente de la Colla de Dolçainers i Tabaleters de Castelló. / Mediterráneo

Fàbrega, que es una de las tres mujeres que forman parte de la Colla de Dolçainers i Tabaleters con 39 socios en la actualidad, ya ha formado parte de la junta directiva llegando a ser tesorera cuando su hermano fue presidente. Ahora, una de las prioridades de esta dolçainera es la elección de los miembros de la colla que formarán parte de su junta directiva (contará para todo con los miembros, tanto jóvenes como veteranos) , así como pulir la organización de la fiesta que realiza la entidad para Reyes y los actos de las fiestas de la Magdalena donde destaca el concurso de all i oli. "Es un orgullo ser la presidenta de la colla que ya es mi familia", ha declarado Fàbrega al periódico Mediterráneo.

Finalmente, la nueva máxima representante de la Colla de Dolçainers i Tabaleters ha reivindicado la importancia de la música tradicional "porque cuando la escuchas siempre hay un acto festivo".

