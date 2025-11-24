La plataforma digital de control del ciclo urbano del agua de Castelló estará finalizada en el primer semestre de 2026

Castelló sigue dando pasos adelante en su proyecto de digitalización del ciclo urbano del agua. Esta iniciativa, que desarrollan de forma conjunta el Ayuntamiento de Castellón y Facsa por el Proyecto Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, estará finalizada durante el primer semestre de 2026, según ha señalado la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco.

Esta iniciativa, que cuenta con unas ayudas de casi 6 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation de la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para su ejecución, permitirá "reunir y analizar en un único sistema todos los datos relacionados con el agua en la ciudad. Actuará avanzando la creación de un gemelo digital, donde se monitorizará, a tiempo real, desde el consumo y la calidad del agua, hasta el estado de las redes de abastecimiento y saneamiento”.

Así, según ha recordado Carrasco, la plataforma "permitirá mejorar la gestión, haciéndola más eficiente, sostenible y transparente”.

Simulaciones de comportamiento

Esta iniciativa, según ha asegurado la alcaldesa, facilitará que "el Ayuntamiento sea capaz de simular el comportamiento de las infraestructuras existentes antes fenómenos meteorológicos futuros, identificando los puntos débiles del sistema, y poder actuar con antelación para prevenir daños. Tras la puesta marcha de la plataforma de gestión del Ciclo Integral del Agua, el sistema será capaz de incorporar datos relacionados con la gestión de la ciudad en múltiples ámbitos”.

El proyecto de digitalización ha vivido nuevos avances. / Mediterráneo

Begoña Carrasco ha hecho hincapié en que “con esta nueva herramienta damos un paso más hacia un Castellón más sostenible, moderno e inteligente, donde la gestión del agua se convierte en un ejemplo de transformación digital al servicio de la ciudadanía”.

Ciudad conectada

Carrasco también ha querido subrayar al respecto que “uno de los aspectos más innovadores del proyecto es que la plataforma está diseñada para integrarse en el futuro con otros servicios municipales, como el riego inteligente, la gestión energética o la recogida de residuos. Esta interoperabilidad permitirá compartir información entre distintos ámbitos urbanos, optimizando recursos y avanzando hacia una visión global de ciudad inteligente y sostenible”.

El objetivo final de la plataforma será el de obtener un modelo virtual de la ciudad con el propósito de conocer con detalle la realidad de las infraestructuras y servicios puestos al alcance del ciudadano, poder simular escenarios futuros, anticipar acciones de desarrollo de la ciudad y ser una herramienta esencial de apoyo a la toma de decisiones fundamentada en datos.