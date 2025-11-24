El PSPV y Compromís rechazan la petición del PP de Castelló de derogar el 'basurazo'

Dentro de la junta de portavoces del Ayuntamiento de Castelló, celebrado este lunes con motivo de la sesión plenaria que se celebrará este jueves, el PSPV y Compromís per Castelló han votado en contra de la declaración institucional presentada por el Partido Popular, donde se pedía que se derogue la ley del basurazo.

Una decisión que el portavoz del grupo municipal popular, Sergio Toledo, ha lamentado, ya que recuerda que “la tasa obligatoria de basuras impuesta por la ley estatal 7/2022, además de eliminar la autonomía del propio Ayuntamiento, también supone una merma importante para los bolsillos de los castellonenses”.

Además, los populares junto a Vox han presentado una enmienda a la totalidad a la moción presentada por los socialistas para que la Romeria de les Canyes sea declarada Patrimonio Mundial Inmanterial. Por su parte, ha salido adelante, con el voto a favor de todos los grupos políticos, la declaración popular para solicitar el reconocimiento a la tradición belenista como Bien de Interés Cultural Inmaterial.

Violencia de género

El grupo municipal de Vox ha votado en contra de las declaraciones institucionales presentadas por los partidos políticos en el marco del 25N, Día contra la Violencia de Género, por considerarlas un “apoyo a unas leyes y políticas que no protegen de manera efectiva a las mujeres y que, lejos de garantizar su seguridad, han demostrado ser ineficaces”.

Además, la formación ha recibido el apoyo unánime de todos los grupos a su declaración, que insta al Gobierno de España a promover ante la Unesco la declaración de las Islas Columbretes como Reserva de la Biosfera.