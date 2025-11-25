Los vecinos de Castelló responden al pequeño comercio

Un año más, los vecinos de Castelló han aportado su grano de arena a los pequeños comercios de la ciudad, a través de los bonos comerciales municipales. Una vez finalizado el plazo para canjear estas ayudas en los más de 250 establecimientos adheridos a la iniciativa, se han agotado los 800.000 euros que había destinado el Ayuntamiento.

El concejal de Comercio, Alberto Vidal, ha señalado que, en total, la inversión "ha sido de 1,6 millones de euros, lo que supone triplicar la inversión del pasado año y significa una buena inyección para el comercio de la ciudad".

Sistema de descuentos

Este sistema de descuentos, como en anteriores ediciones, se basaba en la adquisición, por parte de los compradores, que bonos de 20, 50, 100 y 200 euros, de los que se pagaban la mitad de su valor. El resto era una subvención directa al local por parte del Ayuntamiento.

Cada persona podía hacerse, como máximo, con 200 euros, y podían canjear estas ayudas en los comercios participantes en la campaña desde el 3 de noviembre hasta este lunes.

Apuesta por el pequeño comercio

La presidenta de la asociación de comercios Espai Comercial, Charo Brocal, ha destacado la ayuda que supone para los establecimientos del centro urbano esta campaña. Además, ha destacado que "es el pequeño comercio el que mantiene a Castelló".

"Desde estos negocios, ofrecemos un plus de cercanía, así como muy buenos descuentos. Además, ayudamos a probarse las cosas", ha apuntado Brocal.