¿Qué calles de Castelló se ven afectadas esta semana por las obras de la Zona de Bajas Emisiones?

Castelló avanza hacia la finalización de las obras de la segunda fase de la Zona de Bajas Emisiones. Después de que la semana pasada se instalaran las plantas arbustivas, los árboles y el sistema de riego por goteo, junto con la instalación del mobiliario urbano, ahora toca prepara el asfaltado de distintas calles.

El concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Sergio Toledo, ha indicado “esta semana, seguimos cumpliendo el cronograma fijado, con los fresados en determinadas calles, para proceder, la primera semana de diciembre, a su asfaltado, dando por concluida la obra, a falta de ultimar detalles en materia de jardinería, mobiliario o señalética”.

Labores de fresado

Así, esta semana, se están preparando para ser asfaltadas las calles Vilaroig y Pedro Aliaga, ya que está previsto que entre hoy y mañana entren las máquinas para realizar las labores de fresado. Posteriormente, las máquinas se trasladarán hasta la calle Maestrazgo, donde están previstas las labores de fresado entre este miércoles y este jueves.

Los trabajos se realizarán también esos días, de forma paralela, en la calle Arquitecto Traver y Dolores, y culminará la semana con los fresados en la calle Fola y Trullols, entre este jueves y este viernes.

Plazos establecidos

Por su parte, Toledo también ha señalado que “de este modo seguiremos cumpliendo los plazos establecidos y la semana que viene darán comienzo los asfaltados en las primeras calles de la Zona de Bajas Emisiones II, que son calle Fola, Trullols, Arquitecto Traver y Vilaroig, junto a las calles Germanías, Rosell, Pedro Aliaga y Maestrazgo".

Mientras se estén realizando las labores de fresado, se señalizará debidamente en cada calle, para que los vecinos estén informados y sean conocedores de los horarios en que no podrán estacionar en la calle, para reducir las menores molestias posibles.