La campaña de bonos de Castelló cierra con una inyección de 1,6 millones de euros en el comercio local

La campaña de bonos comerciales Abonem Castelló, que ha concluido este lunes tras tres semanas de actividad, ha supuesto una importante inyección económica para el comercio local de Castelló, con la participación de 217 establecimientos y un presupuesto de 800.000 euros.

Los bonos se agotaron durante la primera semana, lo que representa un impacto potencial de 1,6 millones de euros si los consumidores los han gastado en los comercios locales. Esta cifra refleja el respaldo directo a los pequeños y medianos negocios de la ciudad, pero también la confianza de los vecinos en su comercio de proximidad y su compromiso con la economía local.

El concejal de Comercio y Consumo, Alberto Vidal, ha resaltado la importancia de esta iniciativa y ha señalado que "estamos muy satisfechos con los resultados de la campaña. Cada bono adquirido se traduce en dinero que se queda en Castelló, fortaleciendo la economía de nuestros barrios, generando actividad y empleo, y apoyando directamente a quienes cada día abren la persiana de su comercio con esfuerzo e ilusión. Este tipo de iniciativas son clave para mantener viva la ciudad y garantizar que el comercio tradicional siga siendo un motor económico y social”.

Cifras definitivas

Aunque aún no se dispone de cifras definitivas sobre el gasto efectivo de los bonos, los comerciantes han mostrado una valoración muy positiva de la campaña.

Vidal ha explicado que “las asociaciones de comerciantes nos han transmitido su satisfacción por la respuesta de los vecinos. Más allá de las ventas inmediatas, iniciativas como esta ayudan a atraer nuevos clientes, fidelizar a los habituales y reforzar la notoriedad de los comercios locales, generando beneficios que van más allá del impacto económico directo”.

Además del valor económico, la campaña ha tenido un efecto estratégico en la promoción y difusión del comercio de la ciudad. Como ha señalado Vidal: “Si bien podemos cuantificar un impacto potencial de 1,6 millones de euros, Abonem Castelló también sirve para dar a conocer los comercios, mejorar su visibilidad y reforzar la imagen de Castelló como ciudad con un comercio vivo y dinámico”.

Participación activa

El concejal ha querido agradecer la participación activa de los 217 comercios: “Su implicación ha sido fundamental para que la campaña funcione y alcance un impacto real en la ciudad. Cada establecimiento que se suma recibe un impulso económico directo y, al mismo tiempo, contribuye a que toda Castellón gane dinamismo, empleo y bienestar. Campañas como esta demuestran que invertir en comercio local es invertir en la ciudad, en sus calles y en sus familias”.