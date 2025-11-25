Castelló 'estrena' una nueva tienda en su centro urbano
Una conocida marca de ropa ofrece un espacio completamente renovado para mejorar la experiencia de compra
El centro de Castelló ha 'estrenado' una nueva tienda de ropa. En la calle Enmedio, uno de los establecimientos más clásicos del tejido comercial de la ciudad ha vivido su reapertura, después de darle la vuelta por completo a su imagen.
El establecimiento presenta un espacio completamente renovado, diseñado para ofrecer a sus clientas una experiencia de compra excelente. La tienda destaca por un diseño contemporáneo, espacioso y luminoso.
Este nuevo espacio "hace brillar cada una de las prendas de la colección y facilita un recorrido fluido y agradable, que refleja la esencia de la firma". Se trata de "una marca sofisticada a la vez que cercana, pensada para acompañar a todas las mujeres en su día a día".
Nueva colección
En la remozada tienda de Punt Roma, las clientas de Castelló pueden descubrir la colección de otoño-invierno en todo su esplendor, resaltando la calidad de los tejidos, la armonía de los colores y la variedad de looks que caracterizan a la firma.
La nueva imagen refleja el compromiso de Punt Roma con la innovación, el cuidado por el detalle y la voluntad de ofrecer a sus clientas espacios icónicos donde disfrutar de la moda en su máxima expresión.
