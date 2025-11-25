Castellón afronta el reto de consolidarse como ciudad de congresos en su asamblea de turismo

Castelló se fija, entre sus objetivos turísticos de futuro, el reto de consolidarse como ciudad de congresos. Así lo ha señalado este martes, en una nueva edición de su asamblea de turismo, el Ayuntamiento que ha señalado el crecimiento de esta clase de turismo, uno de los segmentos estratégicos del destino y una de las principales oportunidades de desarrollo para la capital de la Plana.

Durante este año, Castelló ha acogido más de 30 congresos y encuentros profesionales, que han reunido a más de 5.000 congresistas, consolidando así su presencia en el mapa MICE, acrónimo en inglés para reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones.

La edil de Turismo, Arantxa Miralles, ha afirmado que “la colaboración entre instituciones, empresas y agentes del sector es esencial para seguir avanzando en el turismo de congresos, y por eso este ámbito ocupa un lugar prioritario en el Plan Estratégico de Turismo, que ya está ofreciendo resultados muy positivos”.

Este objetivo se ha señalado dentro de la asamblea de turismo que ha acogido el salón de plenos del consistorio. Este órgano consultivo, que ha recuperado el actual equipo de gobierno municipal, tienen como objetivo establecer un espacio de diálogo, evaluación y coordinación entre los principales actores del sector.

Evolución de la actividad

El foro, que se celebra anualmente, permite analizar la evolución de la actividad turística en la ciudad, compartir experiencias y establecer líneas de trabajo conjuntas que contribuyan a reforzar la estrategia turística de Castellón.

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, quiso reivindicar la labor que se está realizando desde el Patronato Municipal de Turismo “a la hora de diversificar y desestacionalizar la oferta turística de Castellón. Porque queremos consolidar a nuestra ciudad como destino turístico durante todo el año, que no sea solo una escala”.

Además, ha insistido en la apuesta por "abrir nuevos mercados y tipos de turismo que, como el relacionado con el deporte y el turismo de congresos, están consolidando a nuestra ciudad como destino turístico durante todo el año, con lo que esto supone en impacto económico y en generación de empleo para Castellón”.

Arantxa Miralles, ha presentado el informe anual elaborado por el Patronato Municipal de Turismo, un documento que recoge las principales actuaciones impulsadas a lo largo del último año y que propone nuevas líneas para continuar fortaleciendo el sector.

Entre los proyectos destacados se encuentra el desarrollo del Plan Estratégico de Turismo en colaboración con la Universitat Jaume I, una herramienta que, en palabras de Miralles, “está permitiendo definir un modelo de crecimiento sostenible y orientado a la excelencia turística”.