Más denuncias por violencia machista en Castellón, que se ceba en mujeres de 30 a 45 años

La violencia machista repunta en la provincia de Castellón. En los seis primeros meses de 2025 se han contabilizado 1.527 denuncias, un 12% más que en el mismo periodo del año anterior, según datos del poder judicial y de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. La cifra equivale a una media de 8,4 denuncias al día, una más que en 2024.

A 31 de octubre, la Delegación del Gobierno registra 2.720 casos activos en el sistema Viogén en la provincia. La jefa de la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación de Castellón, Rosa Marco, señala que el perfil de víctima más habitual es el de una mujer española de entre 31 y 45 años. Marco atribuye el incremento de denuncias a que «hay más concienciación en la sociedad y se reconocen mejor estas violencias», además de contar con más recursos policiales y sociales.

La Coordinadora Feminista de Castellón recuerda que la Comunitat fue la tercera región del Estado con más feminicidios y también la tercera en número de denuncias, con 27.708, de las que 2.652 corresponden a Castellón en el 2024. 1.333 mujeres desde el año 2003 han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en España, 21 de ellas en la provincia.

El colectivo insiste en que las administraciones «deben mostrar un rechazo firme a la violencia machista», especialmente en un contexto de discursos negacionistas que, según denuncian, dificultan la protección y la prevención.

Actos

Castellón conmemora hoy el Día Mundial contra la Violencia de Género con diversos actos. Entre ellos, una manifestación y la lectura de un manifiesto con 18 reivindicaciones, como garantizar el funcionamiento de las Oficinas de Denuncia y Asistencia a las Víctimas los 365 días del año y evitar cierres en fines de semana o festivos —como ocurrió en verano de 2025—, aprobar el II Pacto Valenciano contra la Violencia de Género, reforzar la protección integral, incrementar efectivos policiales o facilitar la Casa de les Dones.

La Delegación del Gobierno también ha informado de que 214 internos cumplen condena en Castellón por delitos de violencia de género, lo que supone el 17,2% del total de reclusos por esta causa en las cárceles valencianas. El dato se dio a conocer con motivo del acto institucional Ninguna silla vacía en el claustro del Palau del Temple de València, celebrado en memoria de las 38 mujeres y tres menores asesinados en España en 2025.

En el homenaje, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, subrayó que «la violencia contra las mujeres exige una respuesta sin ambigüedades, sostenida en recursos y en políticas públicas». Además, alertó de que «los discursos negacionistas generan desprotección y desacreditan a las víctimas».

Pulseras y protección

En la provincia de Castellón hay 141 dispositivos telemáticos activos para controlar el cumplimiento de órdenes de alejamiento cuando hace un año la cifra ascendía a 194. Además, en el segundo trimestre de este año se registraron 772 denuncias y se dictaron 176 órdenes de protección.

El servicio ATENPRO atiende en la actualidad a 437 usuarias, mientras que solo en septiembre se realizaron 145 consultas al teléfono 016 desde la provincia.

En el acto celebrado en el Palau del Temple se colocaron sillas con los nombres de cada víctima de 2025 y se guardó un minuto de silencio, presidido por Bernabé, en recuerdo de todas ellas.