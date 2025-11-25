El Grau de Castelló aprende a cómo presentar sus propuestas para los presupuestos participativos

Dentro de la ronda de reuniones que el Ayuntamiento desarrolla con los vecinos y las vecinas de los distintos distritos de Castelló, este martes le ha tocado al Grau el turno para conocer las formas de participación en esta nueva edición de los presupuestos participativos.

El concejal de Participación Ciudadana y Barrios, Paco Cabañero, junto con la teniente alcalde del Grao, Ester Giner han mantenido una reunión informativa en la tenencia de alcaldía, con los vecinos y vecinas del distrito marítimo, para dar cuenta del proceso de presentación de propuestas, cuya plazo finalizará el 4 de diciembre.

Cabañero ha recordado que “para este gobierno la participación ciudadana es un eje fundamental de la gestión municipal. Damos voz y voto a los vecinos y vecinas de Castellón a través de esta herramienta democrática, para que sean partícipes de las mejoras de la ciudad”.

Novedades en el proceso

Cabañero también ha destacado que este año, como novedad y a fin de aumentar la participación, “hemos incorporado novedades al proceso de presentación de propuestas poniendo a disposición la web presupuestosparticipativos.castello.es o de manera presencial en la Oficina de Participación Ciudadana en avenida Hermanos Bou, 27, de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas”.

El edil ha recordado que “contamos con una dotación económica de 1.000.000 de euros para la puesta en marcha de estas propuestas” y “este año, con la activación de este proceso mixto de presentación de solicitudes y valoración de las mismas, hemos percibido un mayor interés y participación respecto a ediciones anteriores, teniendo en cuenta que todavía queda una semana de plazo para que puedan presentarse más propuestas, ya que el plazo finaliza el 4 de diciembre”.