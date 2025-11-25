La Policía Local de Castelló protege a 248 mujeres víctimas de violencia de género

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha apelado a la coordinación institucional y a la concienciación tras el acto institucional con que el Ayuntamiento ha conmemorado el 25N. En el acto, ha anunciado que la Policía Local de Castelló protege a 248 mujeres víctimas de la violencia de género.

"Ojalá un 25N no haya nada que conmemorar"

Así, la alcaldesa ha señalado que "ojalá algún día no tengamos un 25 de noviembre nada que conmemorar porque hayamos conseguido entre todos, acabar con esta lacra que nos está matando a las mujeres por el mero hecho". Ha señalado que con este acto, celebrado en el parque Ribalta, el Ayuntamiento de Castellón ha querido escenificar es la unión de la sociedad. En él han participado 39 asociaciones, representantes de la corporación municipal, encabezados por la propia alcaldesa y sin la participación de Vox; la subdelegada del Gobierno, Antonia García; la delegada del Consell, Susana Fabregat; así como representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Problema de Estado

La munícipe ha resaltado que este es "un problema de Estado que exige soluciones de Estado, por eso yo celebro esa renovación del Pacto de Estado", ha indicado. Así ha hecho hincapié en la "prevención porque cuando la justicia actúa llegamos tarde" y en ese sentido ha resaltado que "la educación es la mejor arma". Ha recordado que el Ayuntamiento desde Igualdad está haciendo talleres formativos, tanto en primaria como en secundaria, contra la discriminación, para luchar contra la violencia de género y contra la explotación sexual.

Castelló conmemora el 25N / CARMEN TOMÁS

Asimismo, ha señalado que la ciudad de Castellón ha sido una de las primeras en firmar el protocolo cero con la delegación de gobierno, con las fuerzas y cuerpos de seguridad y que las víctimas no necesitan siquiera denuncia para poder ser atendidas por los servicios de igualdad.

Acto en el Ribalta

No es un juego es el título de la intervención desarrollada en el Parque Ribalta y que fue elegida por el Consejo de Igualdad para conmemorar el 25N. Un recorrido inspirado en el juego de la oca que se complementa con paneles elaborados por asociaciones y entidades. Además, se han desarrollado talleres de igualdad y prevención de violencia de género, impartidos por alumnado del IES Ribalta; intervenciones artísticas de la Escola d'Art i Superior de Disseny, en los que han participado alumnos del CEIP Carles Selma y del CEIP Guitarrista Tárrega, así como de los IES Ribalta y Crèmor.