Las reinas de la Magdalena escogen en El Corte Inglés de Castelló las telas para la Galania

Las reinas de las fiestas de la Magdalena, Clara Sanz y Ana Colón, han visitado este martes El Corte Inglés de Castellón para conocer la selección de sedas con las que se confeccionará el traje que lucirán el día de su Galania, por cortesía de este centro comercial.

Rafa Marí, de los telares Vives i Marí y proveedor de El Corte Inglés, ha sido el encargado de mostrarles una selección de tejidos de seda natural de diferentes colores y con diversos diseños. De esta manera, las máximas representantes de la ciudad han podido realizar una primera elección de las sedas con las que se confeccionarán los trajes que lucirán en sus respectivos actos de Galania, uno de los días más importantes de su reinado.

Firma pionera

Desde hace más de seis décadas, Vives y Marí es una firma pionera en el oficio del arte de la seda valenciana. Además, se trata de uno de los mayores productores de tejidos artesanales en España. La indumentarista castellonense Amparo Pitarch ha aprovechado la ocasión para tomarles medidas para la confección de los trajes de castellonera que vestirán durante su reinado.

El Corte Inglés de Castelló apoya desde su inauguración en 2005 las fiestas de la Magdalena y se ha encargado de la confección de los trajes que las máximas representantes de las fiestas lucen en un día tan especial para ambas como la Galania. Aparte, también se encarga de los estilismos que lucen en actos oficiales las reinas, que visten con marcas propias de El Corte Inglés.