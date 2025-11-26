Castelló 'enciende' la Navidad

Los castellonenses podrán disfrutar de más de 250 eventos navideños desde el 5 de diciembre al 6 de enero y después de que el Ayuntamiento de Castelló encienda las fiestas de Navidad el primer viernes del próximo mes. Así lo ha confirmado este miércoles la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, en la presentación de la programación Castellón es Navidad /Castelló és Nadal en la que han participado las diversas concejalías y que cuenta con novedades en materia de iluminación, aumentan las actividades en todos los barrios y, además, seguirán teniendo protagonismo actos consolidados como la visita del Cartero Real y la Cabalgata de Reyes, contando con espacios y acciones inclusivas para personas con diversas necesidades.

Carrasco, quien ha estado acompañada por la concejala de Fiestas, Noelia Selma; la concejala de Cultura, María España; la concejala de Turismo, Arantxa Miralles; la teniente de alcalde del Grau, Ester Giner; el concejal de Infraestructuras, Sergio Toledo; y el concejal de Barrios, Paco Cabañero, ha asegurado que el encendido de las luces, el primer viernes de diciembre, "estará a la altura de grandes capitales y novedades junto con actos tradicionales".

“Hemos trabajado de forma transversal entre las concejalías para que sean unas Navidades únicas, a la altura de lo que los castellonenses se merecen" Begoña Carrasco — Alcaldesa de Castelló

Concretamente Carrasco ha señalado que “hemos trabajado de forma transversal entre las concejalías para que sean unas Navidades únicas, a la altura de lo que los castellonenses se merecen. Una programación que apuesta por lo tradicional aunque incorpora novedades, es inclusiva, hará que la ciudad permanezca viva durante todos los días de fiesta y será revulsivo para nuestra economía local”.

Una de las principales novedades que ha avanzado la alcaldesa es la apuesta por la iluminación, con la instalación de 1.721.606 lámparas de LED que iluminarán 94 emplazamientos incluyendo calles y plazas apuntando que “esta gran apuesta por la iluminación, tanto en el centro, como en los barrios es precisamente para impulsar la economía local y favorecer que la gente salga a la calle y que se pueda beneficiar nuestro comercio de proximidad y nuestra hostelería” y ha informado de que “va a ser mucho más que luz, será una verdadera experiencia inmersiva”. Habrá 340 arcos luminosos, 147 motivos decorativos en las farolas, 16 figuras en suelo, así como la lámpara de luz de la Plaza de la Pescadería, los 4 ángeles de 11 metros de altura, en la plaza Mayor y la bola de Navidad gigante en la avenida de Lidón, donde estos dos últimos elementos luminosos: los ángeles y la bola de Navidad, cada día ofrecerán a las 19:00h, a las 20:00 y a las 21:00h un espectáculo que combinará luz y música para todos que transiten por la calle. El día del encendido también habrá un videomaping con remate pirotécnico y música, según el concejal Sergio Toledo.

Grau, tren navideño, etc.

En cuanto al Grau, las actividades comenzarán este viernes con un mercadillo navideño con degustaciones de gastronomía navideña y en el que participarán 15 comercios, habrá campanadas infantiles, y también para los mayores por la noche, el día 31 de diciembre a las 11.00 horas y eventos musicales, ha dicho la teniente de alcalde del Grau, Ester Giner.

Por su parte, la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, también ha dado cuenta de que este fin de semana, el sábado 29, tendrá lugar la III dición del Concurso Internacional de Paella amb Pilotes de Nadal y la puesta en marcha de un tren navideño que recorrerá la iluminación novedosa.

La concejala de Cultura, María España, ha avanzado, por su parte, que también habrá actuaciones den “personas de la terreta”, aunque no ha querido desvelar más detalles, incentivando así a que la gente se acerque hasta la plaza Mayor, para vivir el encendido en directo.

Noelia Selma, edila de Fiestas, área que ha coordinado esta programación, ha remarcado que los eventos más señalados como son la visita del Cartero Real y la propia Cabalgata de Reyes "contará con una zona sin estímulos visuales y sonoros para las personas con necesidades especiales. Seguimos apostando por una Navidad inclusiva contando con todos y todas” y ha recordado que “también se dispondrá de espacios PMR para personas de movilidad reducida”.

También ha puesto en valor otros eventos de otras concejalías como la Feria Medieval, que estará abierta a partir del propio viernes 5 de diciembre, desde la concejalía de Comercio, el brindis de Navidad o la actividad intergeneracional de Navidad, por parte de la concejalía de Gente Mayor, la tradicional carrera San Silvestre, que este año cambia de itinerario, así como una carrera de patinaje, ambas organizadas por la concejalía de Deportes. El Winter Market que estará ya activo a partir del 12 de diciembre hasta el 4 de enero en la plaza Borrull.

Dentro de la programación cultural Navideña también destacan el concierto de Navidad de la Banda Municipal de Castellón, les Nadales a la plaza Mayor con los niños como protagonistas, el multitudinario concierto de Reyes, Nadal al Raval, Nadal de Circ y Nadal de Corals o el Belén costumbrista monumental de la Asociación Belenista, que se instalará en el edificio del Menador y el concierto de Miguel Poveda, el 4 de diciembre en el Auditorio.

Finalmente, tanto Carrasco como Cabañero han destacado que este año habrá más de 80 actividades en 35 barrios de la ciudad entre las que destacan las musicales.