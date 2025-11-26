Ajuntament
Compromís per Castelló proposa mesures de neteja i més informació sobre soroll per millorar la convivència en la Magdalena
La coalició planteja estudiar una taxa de neteja i oferir xarrades sobre la normativa de soroll. “Les Festes de la Magdalena són un referent festiu i cal coordinació perquè tot funcione bé”, assenyala Pau Sancho.
Compromís per Castelló ha plantejat una sèrie de recomanacions per a millorar la convivència durant les Festes de la Magdalena, especialment en allò que té a veure amb la gestió del fem i amb el compliment dels horaris i límits acústics. La coalició considera convenient estudiar la creació d’una taxa de neteja per a les entitats festeres que organitzen activitats de manera continuada en la via pública, així com reforçar la informació sobre l’ordenança de soroll dirigida als agents festius. Aquestes línies de treball, orientades a que la festa es desenvolupe amb normalitat i sense afectar el descans, s’han recollit en una moció registrada per al pròxim ple.
El regidor de Compromís, Pau Sancho, explica que “la Magdalena és un referent festiu a nivell estatal”, i assenyala que “és important que totes les entitats puguen col·laborar perquè la ciutat funcione bé durant tota la setmana”. Sancho defensa que aquestes mesures busquen “mantindre una festa viva i alhora respectuosa amb la vida als barris”.
40.000 quilos d’escombraries en carrers i places
Pel que fa a la gestió de residus, la coalició recorda que el volum de fems generat durant els nou dies de la Magdalena és molt elevat: l’any passat es van recollir més de 40.000 quilos d’escombraries en la via pública i prop d’1,5 milions de quilos de residus sòlids urbans. Per a poder atendre aquesta càrrega, l’Ajuntament reforça cada any el servei amb personal i maquinària addicional, una despesa que assumeix en solitari, tot i no ser l’organitzador de la majoria dels esdeveniments.
Davant aquesta realitat, la coalició proposa estudiar la incorporació d’una taxa de neteja en el permís municipal d’ocupació de via pública per a les entitats, empreses o colles que organitzen activitats de manera continuada durant la setmana gran de Castelló, amb l’objectiu de facilitar la gestió i garantir un model sostenible.
En relació amb el soroll, Compromís assenyala que la ciutat disposa d’una ordenança municipal que regula de manera clara els horaris, els límits acústics i les condicions de les actuacions en la via pública. Tot i això, la coalició apunta que sovint es produeixen incidències pel desconeixement de la normativa, tant pel que fa als horaris de finalització d’espectacles com al respecte del descans a migdia.
Per aquest motiu, proposa reforçar la informació dirigida a Gaiates, Colles, associacions de festes, comissions i altres entitats organitzadores, mitjançant xarrades informatives prèvies a la Magdalena, que expliquen de manera clara què permet la normativa i com aplicar-la.
La coalició considera que la suma d’aquestes recomanacions poden ajudar a anticipar problemes habituals i a facilitar la coordinació entre l’Ajuntament i les entitats que participen en la festa, amb la voluntat de contribuir a unes festes més còmodes per veïnes i visitants.
