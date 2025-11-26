CSIF denuncia el “silencio” del Consell a las "graves irregularidades investigadas" en el CFPA Pasqual i Tirado de Castelló

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado el “silencio administrativo” y la “falta de información” de la Dirección Territorial de Educación de Castellón a las graves irregularidades que, desde hace años, afectan al Centro de Formación de Personas Adultas (CFPA) Pasqual i Tirado de Castellón.

Desde el sindicato han lamentado que, “pese a que hemos trasladado de manera formal denuncias sobre las deficiencias tanto en materia de gestión como de funcionamiento que se produjeron en este centro, no solo no hemos obtenido respuestas, sino que tampoco hemos tenido constancia de que se actuara desde Educación para solucionar estas problemáticas”.

Entre otras cuestiones, desde CSIF han señalado que “más allá de las situaciones de presunto acoso laboral y de presión psicológica que afectan a parte del profesorado del centro, detectamos fallos en la gestión administrativa y académica, irregularidades en los procesos de matriculación, una organización inadecuada de los horarios lectivos, modificaciones continuas de los grupos que repercuten en el alumnado, así como incumplimientos de normativas, por citar algunos ejemplos”.

A su vez, desde el sindicato han criticado que en estos meses y, pese a los informes y pruebas aportadas tanto por CSIF como por miembros del profesorado y alumnado del propio centro, “no se han investigado datos a los que solo la Inspección de Educación tiene acceso, como actas de evaluación, registros en las plataformas ITACA y AULES, comparativas de traslado de alumnado entre centros de FPA, comparativa entre el número de titulados entre este y otros centros o los horarios reales del personal”.

“Ni siquiera nos consta que la Inspección haya requerido formalmente estos documentos, lo que compromete seriamente la fiabilidad de las posibles investigaciones que se hayan podido llevar a cabo”, han afirmado.

Por ello, desde CSIF han reclamado a la Conselleria de Educación que, “además de informar de manera inmediata sobre el estado de la investigación, requiera de manera formal al centro la documentación necesaria para su auditoría e impulse medidas urgentes para garantizar el adecuado funcionamiento del centro”.

Cabe recordar que, ante esta situación, CSIF presentó una reclamación a través del trámite general único dirigido a la Dirección Territorial de Castellón tras una denuncia presentada a través del portal Confident-GVA.