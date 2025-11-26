Obras en Correos en Castelló: así será el nuevo edificio

Las obras de rehabilitación del edificio de Correos de Castelló se acercan un poco más a su inicio, después de que la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo haya adjudicado este martes, por 3,17 millones de euros, el contrato para la ejecución de las obras de reforma energética y funcional de estas instalaciones.

El inmueble, en la actualidad, cuenta con 2.572 metros cuadrados que se distribuyen en tres plantas, sótano y cubierta transitable. Hay que recordar que el edificio de Correos se inauguró en 1932 y es un destacable exponente del estilo neomudéjar.

Es considerado, además, una de las mejores muestras del modernismo valenciano en la provincia de Castelló. Fue creado por el arquitecto Demetri Ribes (el mismo que realizó la estación del Norte de València) en colaboración con el castellonense Joaquín Dicenta Vilaplana.

Su estilo se aprecia en la ornamentación floral y geométrica, con la influencia neomudéjar visible en el empleo del ladrillo y los arcos lobulados y es, según los expertos en la materia, el edificio de mayor valor patrimonial de la ciudad de Castelló.

El edificio de Correos fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) desde que la Generalitat valenciana lo adquiriera en el año 2021, por valor de 22 millones de euros, a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A.

Nueva distribución

El edificio, que albergará la dirección territorial de este departamento, así como dependencias del Ayuntamiento de Castelló, habilitará la planta baja como espacio diáfano respetuoso con la accesibilidad y la eficiencia energética.

La planta baja será un espacio diáfano tras el patio central, donde también se instalará una sala multifuncional en la que se desarrollarán eventos y exposiciones, y que compartirán las administraciones autonómica y municipal. Aparte se plantean dos rampas en dos de las cuatro entradas al edificio.

Por su parte, en los dos pisos superiores, el proyecto se centra en una distribución para uso administrativo, donde se ubicará la dirección territorial. Las obras durarán unos diez meses y deberían estar finalizadas durante la segunda mitad de 2026.