Ayuntamiento
La programación completa de los actos de Navidad en Castelló
Más de 250 eventos tendrán lugar en la capital de la Plana del 5 de diciembre al 6 de enero
Castelló vivirá de nuevo la Navidad a través de más de 250 actos que ha organizado el Ayuntamiento de Castelló (80 de ellos en los barrios) y que conforman una completa programación que ha presentado este miércoles la alcaldesa de la capital de la Plana, Begoña Carrasco.
Los castellonenses podrán disfrutar de estos eventos del 5 de diciembre, que será cuando se encienda la iluminación navideña, al 6 de enero. Música, mercadillos, actuaciones de teatro, belenes, fiestas de Nochevieja, el tren turístico, el concierto de Miguel Poveda, la llegada del cartero real y la cabalgata de los Reyes Magos o cuentacuentos son algunos de los acontecimientos de los que podrán disfrutar los vecinos, tanto en el centro como en los barrios y el Grau.
PARA TODOS LOS DÍAS... CALENDARIO DE ADVIENTO CENTENARIO BANDA MUNICIPAL del 1 al 25 de diciembre Edificio Menador (Huerto Sogueros)
EXPOSICIÓN BELÉN COSTUMBRISTA del 1 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026 Edificio Menador (Huerto Sogueros)
WINTER MARKET del 12 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026 Plaza Borrull
MERCADILLO NAVIDEÑO ARTESANAL del 13 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026 de 10:30 a 14:30 h y de 17:00 a 21:00 h Plaza Huerto Sogueros
ANIMACIÓN DE LUZ Y SONIDO del 5 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026, a las 18:00, 19:00, 20:00 y 21:00 h Bola en Avda. Lidón (a las 21:00 h solo los fines de semana).
Todos los días a partir de las 19:00 h. Ángeles en Plaza Mayor según programación
A las 19:00 y a las 20:00 h, recorrido por la iluminación navideña. Salida desde plaza de la Hierba. Actividad de pago (3€)
PROGRAMA DIARIO DE ACTIVIDADES
28 DE NOVIEMBRE, VIERNES
de 18:00 a 21:00 h JARDINES DEL PUERTO: mercadillo navideño
29 DE NOVIEMBRE, SÁBADO
de 10:00 a 14:00 h. PLAZA DE ESPAÑA: concurso internacional de paella con pelotas
de 10.30 a 21.00 h. JARDINES DEL PUERTO: mercadillo navideño
30 DE NOVIEMBRE, DOMINGO
de 10:30 a 19:00 h JARDINES DEL PUERTO: mercadillo navideño
5 DE DICIEMBRE, VIERNES
de 17:00 a 22:00 h. ZONA CENTRO: feria medieval
de 19.00 a 19.30 h. TODOS LOS BARRIOS: encendido de luces en todos los barrios
de 19.00 a 21.30 h. PLAZA MAYOR: encendido de luces
de 20.00 a 22.00 h. GPO. ROQUETES: actuación musical "Grupo Electrógeno” Dtto. Sur
de 20.00 a 22.00 h. URB.TOSSAL GROS: actuación musical “Herbasana” Dtto. Norte
de 20.00 a 22.00 h. DOCTOR MARAÑÓN: actuación musical "Replay” Dtto. Este
de 20:00 a 22:00 h GPO. REYES - S.JOSÉ OBRERO: actuación musical “Efrain” Dtto. Oeste
6 DE DICIEMBRE, SÁBADO
de 11:00 a 13:00 h GPO. SAN AGUSTÍN Y SAN MARCOS: cuentacuentos. Dtto. Norte
de 11:00 a 13:00 h GPO. SANTO DOMINGO: Ccuentacuentos. Dtto. Oeste
de 11:00 a 13:00 h RAVAL UNIVERSITARI: Ccuentacuentos. Dtto. Oeste
de 11:00 a 13:00 h GPO. LOURDES: cuentacuentos. Dtto. Sur
de 11:00 a 22.00 h ZONA CENTRO: feria medieval
de 12:00 a 13:00 h PLAZA MAYOR: concierto Banda Municipal (Día de la Constitución)
de 13:00 a 17.00 h PLAZA MAYOR: lectura pública de la Constitución
de 17.00 a 19.00 h GPO. PERPETUO SOCORRO: cuentacuentos. Dtto. Sur
de 17.00 a 19.00 h DOCTOR MARAÑÓN: CUentacuentos. Dtto. Este
de 17.00 a 19.00 h GPO. REYES - S.JOSÉ OBRERO: cuentacuentos. Dtto. Oeste
17.20 h PLAZA MAYOR: espectáculo feria medieval
de 18.30 a 18.40 h PLAZA MAYOR: repetición videomapping Navidad
de 19.00 a 21.00 h PLAZA HUERTO SOGUEROS: Concierto navideño de la mesa intereligiosa
de 19.00 a 19.10 h PLAZA MAYOR: repetición videomapping Navidad
de 19:30 a 19:40 h PLAZA MAYOR: repetición videomapping Navidad
de 20:00 a 20:10 h PLAZA MAYOR: repetición videomapping Navidad
7 de DICIEMBRE, DOMINGO
de 11:00 a 13:00 h BLVD. BLASCO IBÁÑEZ: Cuentacuentos. Dtto. Este
de 11:00 a 13:00 h URB. TOSSAL GROS: cuentacuentos. Dtto. Norte
de 11:00 a 13:00 h URB. RACÓ DEL MERCADER: cuentacuentos. Dtto. Oeste
de 11:00 a 13:00 h GPO. SAN BERNARDO: Cuentacuentos. Dtto. Sur
de 11:00 a 22.00 h ZONA CENTRO: feria medieval
11:40 h PLAZA MAYOR: espectáculo feria medieval
de 17:00 a 19:00 h MARJALERÍA: cuentacuentos. Grao URB.
de 17:00 a 19:00 h LAS GALERAS: cuentacuentos. Dtto. Oeste
de 17:00 a 19:00 h GPO. ROQUETES: cuentacuentos. Dtto. Sur
17:20 h PLAZA MAYOR: espectáculo feria medieval
de 18:30 a 18:40 h PLAZA MAYOR: repetición videomapping Navidad
de 19:00 a 19:10 h PLAZA MAYOR: repetición videomapping Navidad
de 19:30 a 19:40 h PLAZA MAYOR: repetición videomapping Navidad
de 20:00 a 20:10 h PLAZA MAYOR: repetición videomapping Navidad
8 de DICIEMBRE, LUNES
de 11:00 a 13:00 h GRAPA - GUMBAU: cuentacuentos. Dtto. Este
de 11:00 a 13:00 h GPO. ROSER: cuentacuentos. Dtto. Oeste
de 11:00 a 13:00 h URB. LOS ÁNGELES: Cuentacuentos. Dtto. Oeste
de 11:00 a 13:00 h GPO. SANTA TERESA: Cuentacuentos. Dtto. Sur
de 11:00 a 13:00 h PLAZA PALLETER: Cuentacuentos. Dtto. Sur
de 11:00 a 22.00 h ZONA CENTRO: feria medieval
de 11:30 a 11:45 h FADRÍ - PLAZA MAYOR: toque de campanas Día de la Inmaculada
11:40 h PLAZA MAYOR: espectáculo feria medieval
de 12:00 a 12:15 h FADRÍ - PLAZA MAYOR: toque de campanas Día de la Inmaculada
de 17:00 a 19:00 h BARRIO RAFALAFENA (PASEO AMISTAD): cuentacuentos. Dtto. Este
de 17:00 a 19:00 h GPO. SAN LORENZO: cuentacuentos. Dtto. Oeste
de 17:00 a 19:00 h PENYETA ROJA - RACÓ de LA TORRETA: cuentacuentos. Dtto. Norte
de 17:20 h PLAZA MAYOR: espectáculo feria medieval
de 18:30 a 18:40 h PLAZA MAYOR: repetición videomapping Navidad
de 19:00 a 19:10 h PLAZA MAYOR: repetición videomapping Navidad
de 19:30 a 19:40 h PLAZA MAYOR: repetición videomapping Navidad
de 20:00 a 20:10 h PLAZA MAYOR: repetición videomapping Navidad
9 de DICIEMBRE, MARTES
de 18:00 a 21:00 h PALAU de LA FESTA: brindis navideño de la Concejalía de Gente Mayor
12 de DICIEMBRE, VIERNES
de 17:30 a 19:30 h GRAPA -GUMBAU: talleres navideños y cartero real. Dtto. Este
de 17:30 a 19:30 h GPO. TOMBATOSSALS: talleres navideños y cartero real. Dtto. Norte
de 17:30 a 19:30 h GPO.ROSARIO: talleres navideños y cartero real. Dtto. Oeste
de 17:30 a 19:30 h RAVAL UNIVERSITARI: talleres navideños y cartero real. Dtto. Oeste
de 17:30 a 19:30 h BARRIO SEQUIOL (PZA.VILANOVA de ALCOLEA): talleres navideños y cartero real. Dtto. Sur
de 17:30 a 19:30 h GPO. SAN BERNARDO: talleres navideños y cartero real. Dtto. Sur
19:00 h MOLL de COSTA: encendido de luces en la zona portuaria
de 20:00 a 22:30 h RAVAL UNIVERSITARI (PZA.CARMEN ALBERT): actuación musical “Five”. Dtto. Oeste
de 20:00 a 22:30 h BARRIO SEQUIOL (PZA. VILANOVA de ALCOLEA): actuación musical “Simago Lemons’. Dtto. Sur
de 21:00 a 22:15 h CONCATEDRAL SANTA MARÍA: ciclo organics - Felipe López
13 de DICIEMBRE, SÁBADO
de 9:00 a 21:00 h PLAZA MALLORCA: fireta de Santa Lucía
de 10:00 a 13:30 h PLAZA VILLANUEVA de ALCOLEA: Navidad intergeneracional
11:00 h PLAZA MAYOR: cartero real
de 11:00 a 12:00 h VILA ROMANA VINAMARGO: “Un susto en la villa ¿dónde está Pompeya Mínima?”
de 11:30 a 13:30 h GPO. RAFALAFENA DELS TARONGERS: talleres navideños y cartero real. Dtto. Este
de 11:30 a 13:30 h PARQUE MERIDIANO: talleres navideños y cartero real. Grao
de 11:30 a 13:30 h URB. PENYETA ROJA - RACÓ TORRETA: talleres navideños y cartero real. Dtto. Norte
de 11:30 a 13:30 h GPO. SAN LORENZO: talleres navideños y cartero real. Dtto. Oeste
de 11:30 a 13:30 h GPO. VENTA NOVA: talleres navideños y cartero real. Dtto. Oeste
de 11:30 a 13:30 h GPO. LOURDES: talleres navideños y cartero real. Dtto. Sur
19:00 h EDIFICIO MORUNO: entrega premis “Grau Cultura 2025’
de 20:00 a 22:30 h GPO. VENTA NOVA: actuación musical“ Sin Documentos’. Dtto. Oeste
20:45 h CONCATEDRAL SANTA MARÍA: Nadal de Corals - Pentecosta
14 de DICIEMBRE, DOMINGO
de 19:30 a 20:30 h AUDITORIO Y PALACIO de CONGRESOS: concierto Banda Municipal “Nadales de la Plana”
de 21:00 a 22:15 h CONCATEDRAL de SANTA MARÍA: ciclo organics - Ignasi Ribas
15 de DICIEMBRE, LUNES
de 19:00 a 19:30 h PLAZA MAYOR: Nadal de Corals - Veus de Lledó
de 19:30 a 20:00 h PLAZA MAYOR: Nadal de Corals - Pentecosta
16 de DICIEMBRE, MARTES
de 19:00 a 19:30 h PLAZA MAYOR: Nadal de Corals - Sant Pere
de 19:30 a 20:00 h PLAZA MAYOR: Nadal de Corals - Vicent Ripollés
17 de DICIEMBRE, MIÉRCOLES
18:00 h ESCALERAS IGLESIA de LA SANGRE: Nadal de Corals - Orfeó UJI
18:30 h PLAZA de LAS AULAS: Nadal de Corals - Orfeó UJI
de 19:00 a 19:30 h PLAZA MAYOR: Nadal de Corals - Orfeó UJI
de 19:30 a 20:00 h PLAZA MAYOR: Nadal de Corals - Juan Ramón Herrero
de 19:30 a 20:30 h AUDITORIO Y PALACIO de CONGRESOS: concierto Banda Municipal “ Concert de Nadal
18 de DICIEMBRE, JUEVES
de 19:00 a 19:30 h PLAZA MAYOR: Nadal de Corals - Tutte Voci
de 19:30 a 20:00 h PLAZA MAYOR: Nadal de Corals - Veus Atrevides
20:00 h CAPILLA de LA SANGRE: Nadal de Corals - Tutte Voci
20:00 h SAGRADA FAMILIA: Nadal de Corals - Veus de Lledó
20:30 h CALLE CABALLEROS (MUSEO ETNOLOGÍA): Nadal de Corals - Veus Atrevides
de 20:00 a 21:00 h PARROQUIA SAN JOSÉ OBRERO: belén viviente
de 21:30 a 22:30 h PARROQUIA SAN JOSÉ OBRERO: belén viviente
19 de DICIEMBRE, VIERNES
12:00 h CENTRO PENITENCIARIO de CASTELLÓN: Nadal de Corals - Resurrexit
de 17:30 a 19:30 h BARRIO RAFALAFENA: talleres navideños y cartero real. Dtto. Este
de 17:30 a 19:30 h GPO.SAN AGUSTÍN Y SAN MARCOS: talleres navideños y cartero real. Dtto. Norte
de 17:30 a 19:30 h GPO. BENADRESA: talleres navideños y cartero real. Dtto. Oeste
de 17:30 a 19:30 h GPO. REYES - SAN JOSÉ OBRERO: talleres navideños y cartero real. Dtto. Oeste
de 17:30 a 19:30 h URB. LAS GALERAS: talleres navideños y cartero real. Dtto. Oeste
de 17:30 a 19:30 h GPO. PERPETUO SOCORRO: talleres navideños y cartero real. Dtto. Sur
de 18:00 a 19:00 h SALÓN de PLENOS AYUNTAMIENTO: entrega premios “XXV Concurso de Belenes”
18:30 h PLAZA MAYOR: concierto Banda Municipal“ Nadales a la Plaça Major
18:30 h PLAZA de LA HIERBA: Nadal de Corals - Resurrexit
19:00 h ERMITA SAN JUAN de POBLE SEC: Nadal de Corals - Juan Ramón Herrero
de 19:00 a 21:00 h SAN AGUSTÍN Y SAN MARCOS, TOMBATOSSALS, LA GUINEA Y LAS BREVAS: rutas navideñas motorizadas (club motorista Los Ángeles Guardianes). Dtto. Norte
19:30 h CAPILLA de LA SANGRE: Nadal de Corals - Vicent Ripollés
de 19:30 a 22:00 h LOURDES, SAN BERNARDO, PERPETUO SOCORRO Y SANTA TERESA: vespanadal rutas navideñas motorizadas (Vespa Club Azahar). Dtto. Sur
de 20:00 a 20:10 h PLAZA MAYOR: repetición “videomapping’ Navidad
de 20:00 a 21:30 h PARROQUIA SAN JOSÉ OBRERO: belén viviente
de 20:00 a 22:30 h GPO. BENADRESA: actuación musical “Los Simples”. Dtto. Oeste
de 20:00 a 22:30 h SAN AGUSTÍN Y SAN MARCos: actuación musical “Paradita Flamenca”. Dtto. Norte
de 20:30 a 20:40 h PLAZA MAYOR: repetición videomapping” Navidad
de 21:00 a 21:10 h PLAZA MAYOR: repetición “videomapping’ Navidad
de 21:00 a 22:15 h CONCATEDRAL SANTA MARÍA: Ciclo organics - Augusto Belau y Joseph Lia
de 21:30 a 21:40 h PLAZA MAYOR: repetición “videomapping’ Navidad
20 de DICIEMBRE, SÁBADO
11:00 h CALLES GRAO - SALIDA CCM: pasacalle dolçainers
de 11:00 a 17:00 h EDIFICIO MORUNO: apertura Belén de Frater
de 11:00 a 17:00 h EDIFICIO MORUNO: Mercadillo Solidario
de 11:00 a 12:00 h PLANETARIO: planetaller - decoración astronavideña (de 6 a 12 años)
de 11:00 a 14:00 h PLAZA VIRGEN DEL CARMEN: talleres infantiles - decoración árbol de Navidad
de 11:30 a 13:30 h POL. RAFALAFENA (LA CASETA): talleres navideños y cartero real. Dtto. Este
de 11:30 a 13:30 h MARJALERÍA: talleres navideños y cartero real.Grao
de 11:30 a 13:30 h BARRIO LA GUINEA: talleres navideños y cartero real. Dtto. Norte
de 11:30 a 13:30 h GPO. SANTO DOMINGO: talleres navideños y cartero real. Dtto. Oeste
de 11:30 a 13:30 h URB. LA CHOQUERA: talleres navideños y cartero real. Dtto. Oeste
de 11:30 a 13:30 h GPO. SANTA TERESA: talleres navideños y cartero real. Dtto. Sur
12:00 h EDIFICIO MORUNO: inauguración mercadillo solidario
de 12:00 a 14:00 h PLAZA MAYOR: Jarana
12:30 h CENTRO CULTURAL LA MARINA: inauguración muestra fotográfica
de 12:30 a 13:30 h MARJALERÍA: rutas navideñas motorizadas (club motorista Los Angeles Guardianes). Grao
de 16:00 a 19:00 h PLAZA VIRGEN DEL CARMEN: talleres infantiles - decoración árbol de Navidad
de 18:00 a 20:00 h ROSER Y REYES - SAN JOSÉ OBRERO: rutas navideñas motorizadas (club motorista Castellón Chapter). Dtto. Oeste
de 18:30 a 19:00 h PLAZA MAYOR: Nadal de Corals - Innuendo
de 19:00 a 19:30 h PLAZA MAYOR: salida Betlem de la Pigà
20:00 h SAN VICENTE FERRER: Nadal de Corals - Innuendo
de 20:00 a 20:10 h PLAZA MAYOR: repetición “videomapping’ Navidad
de 20:00 a 22:00 h TEATRO PRINCIPAL: Betlem de la Pigà
de 20:00 a 22:30 h POL. RAFALAFENA (LA CASETA): Actuación musical “Patxi Ojana”. Dtto. Este
de 20:30 a 20:40 h PLAZA MAYOR: repetición “ videomapping’ Navidad
de 21:00 a 21:10 h PLAZA MAYOR: repetición “ videomapping’ Navidad
de 21:30 a 21:40 h PLAZA MAYOR: repetición “videomapping” Navidad
21 de DICIEMBRE, DOMINGO
de 11:00 a 12:00 h ZONA CENTRO: patinoel
de 11:00 a 14:00 h SALIDA IGLESIA SAN PEDRO: Betlem de Columbretes
de 11:00 a 17:00 h EDIFICIO MOrUNO: Belén de Frater
de 11:00 a 17:00 h EDIFICIO MORUNO: Mercadillo Solidario
17:00 h IGLESIA de LA SANGRE: Nadal de Corals - Ad Libitum
18:00 h TENENCIA de ALCALDÍA GRAO: llegada de Papá Noe
de 18:00 a 21:00 h POL. RAFALAFENA (LA CASETA): rutas navideñas motorizadas (club motorista Los Ángeles Guardianes). Dtto. Este
de 19:00 a 19:30 h PLAZA MAYOR: Nadal de Corals - Resurrexit
de 19:30 a 20:00 h PLAZA MAYOR: Nadal de Corals - Ad Libitum
20:00 h SALA GRAO: concierto de Navidad “UMG"
de 20:00 a 20:10 h PLAZA MAYOR: repetición “videomapping’ Navidad
de 20:30 a 20:40 h ” PLAZA MAYOR: repetición “videomapping’ Navidad
de 21:00 a 21:10 h PLAZA MAYOR: repetición “videomapping’ Navidad
de 21:00 a 22:15 h CONCATEDRAL de SANTA MARÍA: ciclo organics - Miquel González
de 21:30 a 21:40 h PLAZA MAYOR: repetición “videomapping’ Navidad
22 de DICIEMBRE, LUNES
de 11:00 a 17:00 h EDIFICIO MORUNO: Belén de Frater
de 11:00 a 17:00 h EDIFICIO MORUNO: Mercadillo Solidario
19:45 h PARROQUA SAN CRISTÓBAL: Nadal de Corals - Sant Pere
de 20:00 a 20:10 h PLAZA MAYOR: repetición” videomapping” Navidad
de 20:30 a 20:40 h PLAZA MAYOR: repetición “ videomapping’ Navidad
de 21:00 a 21:10 h PLAZA MAYOR: repetición “videomapping’ Navidad
de 21:30 a 21:40 h PLAZA MAYOR: repetición “ videomapping’ Navidad
23 de DICIEMBRE, MARTES
de 11:00 a 12:00 h PLAZA MAYOR: contacontes en valencià
de 11:00 a 13:30 h PARQUE de LA PANDEROLA: hinchables, talleres infantiles y pintacaras
de 11:00 a 17:00 h EDIFICIO MorUnO: Belén de Frater
de 11:00 a 17:00 h EDIFICIO MORUNO: Mercadillo Solidario
de 12:00 a 13:00 h PLANETARIO: pequeplanetario en vivo
de 12:30 a 13:30 h PLAZA MAYOR: contacontes en valencià
de 17:00 a 18:00 h PLAZA MAYOR: contacontes en valencià
de 18:30 a 19:30 h PLAZA MAYOR: contacontes en valencià
de 20:00 a 20:10 h PLAZA MAYOR: repetición “ videomapping’ Navidad
de 20:30 a 20:40 h PLAZA MAYOR: repetición “videomapping” Navidad
de 21:00 a 21:10 h PLAZA MAYOR: repetición “ videomapping’ Navidad
de 21:30 a 21:40 h PLAZA MAYOR: repetición “ videomapping’ Navidad
24 de DICIEMBRE, MIÉRCOLES
de 11:00 a 12:00 h PLAZA MAYOR: contacontes en valencià
de 11:15 a 11:30 h FADRÍ- PLAZA MAYOR: toque de campanas víspera de Navidad
12:00 h MOLL de COSTA: zambombada navideña
de 12:00 a 12:15 h FADRÍ - PLAZA MAYOR: toque de campanas víspera de Navidad
de 12:00 a 14:00 h PLAZA SETÉ (GRAO): zambombada navideña
de 12:30 a 13:30 h PLAZA MAYOR: contacontes en valencià
¡Feliz Navidad! ¡Feliç Nadal!
26 de DICIEMBRE, VIERNES
de 11:00 a 13:00 h PLAZA MAYOR: juegos infantiles
de 11:00 a 13:30 h PARQUE LA BARRASOTA: hinchables, talleres infantiles y pintacaras
de 12:00 a 13:00 h PLANETARIO: pequeplanetario en vivo
17:30 h EDIFICIO MORUNO: cine de Navidad “El arca de Noé”
de 17:30 a 19:30 h BOULEVARD BASCO IBÁÑEZ: talleres navideños y cartero real. Dtto. Este
de 17:30 a 19:30 h PLAZA COLUMBRETES: talleres navideños y cartero real. Dtto. Norte
de 17:30 a 19:30 h URB.TOSSAL GROS: talleres navideños y cartero real. Dtto. Norte
de 17:30 a 19:30 h GPO. SAN ARTURO: talleres navideños y cartero real. Dtto. Oeste
de 17:30 a 19:30 h URB.LOS ÁNGELES: talleres navideños y cartero real. Dtto. Oeste
de 17:30 a 19:30 h GPO. ROQUETES: talleres navideños y cartero real. Dtto. Sur
de 18:00 a 19:00 h TEATRE DEL RAVAL RAFA LLORET: Nadal al Raval “Triplete” Cía. Labú Teatre (venta de entradas en taquilla)
19:00 h EDIFICIO MORUNO: cine de Navidad “A todo tren”
de 21:00 a 22:15 h CONCATEDRAL de SANTA MARÍA: ciclo organics - Pablo Márquez y Adsuko Tanako
27 de DICIEMBRE, SÁBADO
de 9:30 a 18:00 h SAN AGUSTÍN: Torneo de fútbol Benjamín de Navidad
de 11:00 a 14:00 h EDIFICIO MOrUNO: Belén de Frater
de 11:30 a 13:30 h DOCTOR MARAÑÓN: talleres navideños y cartero real. Dtto. Este
de 11:30 a 13:30 h BARRIO LAS BREVAS: talleres navideños y cartero real. Dtto. Norte
de 11:30 a 13:30 h GPO. ROSER: talleres navideños y cartero real. Dtto. Oeste
de 11:30 a 13:30 h URB. RACÓ DEL MERCADER: talleres navideños y cartero real. Dtto. Oeste
de 11:30 a 13:30 h BARRIO SENSAL: talleres navideños y cartero real. Dtto. Sur
de 12:00 a 14:00 h PLAZA MAYOR: zambombada navideña
de 13:00 a 14:00 h PLANETARIO: planetario en vivo “ Halley y la estrella de Belén”
de 18:00 a 19:00 h TEATRE DEL RAVAL RAFA LLORET: Nadal al Raval “Carillở Cía. La Tal (venta de entradas en taquilla)
18:30 h ZONA CENTRO: pasacalle dolçainers villancicos
19:30 h PARR. NUESTRA SEÑORA de LA ESPERANZA: Nadal de Corals - Vicent Ripollés
20:00 h IGLESIA de SAN PEDRO: encuentro corales en memoria de Jose María Illescas
28 de DICIEMBRE, DOMINGO
de 9:30 a 15:00 h SAN AGUSTÍN: Torneo de fútbol Benjamín de Navidad
de 11:00 a 13:00 h EXPLANADA CASAL JOVE: talleres de los Santos Inocentes
de 11:00 a 13:00 h PLAZA MAYOR: juegos infantiles
de 11:00 a 14:00 h EDIFICIO MorUNO: Belén de Frater
18:00 h PLAZA MAYOR: títeres
de 18:00 a 19:00 h TEATRE DEL RAVAL RAFA LLORET: Nadal al Raval “ Presente Cía. Mireia Miracle Company (venta de entradas en taquilla)
de 21:00 a 22:15 h CONCATEDRAL SANTA MARÍA: ciclo organics - Basilio Gomarin y Fco. Javier Jiménez
29 de DICIEMBRE, LUNES
de 11:00 a 13:00 h PLAZA MAYOR: juegos infantiles
de 11:00 a 13:30 h PARQUE JOSEFINA LÓPEZ: hinchables, talleres infantiles y pintacaras
de 11:00 a 14:00 h EDIFICIO MORUNO: Belén de Frater
de 17:00 a 19:00 h PLAZA MAYOR: juegos infantiles
17:30 h EDIFICIO MORUNO: cine de Navidad “ El arca de Noé“
de 18:00 a 19:00 h TEATRE DEL RAVAL RAFA LLORET:”amic Frankie” Cía.JM Gestión Teatral (venta de entradas en taquilla)
19:00 h EDIFICIO MORUNO: cine de Navidad ‘”A todo tren’
30 de DICIEMBRE, MARTES
de 11:00 a 13:00 h PLAZA MAYOR: juegos infantiles
de 11:00 a 14:00 h LA PANDEROLA: talleres infantiles especial fin de año
de 11:00 a 14:00 h EDIFICIO MORUNO: Belén de Frater
de 12:00 a 13:00 h PLANETARIO: pequeplanetario en vivo
de 16:00 a 19:00 h PARQUE de LA PANDEROLA: talleres infantiles especial fin de año
18:00 h PLAZA MAYOR: magia infantil
31 de DICIEMBRE, MIÉRCOLES
10:30 h PLAZA PESCADERÍA: reparto de mandarinas
11:30 h EDIFICIO DEL RELOJ: Fin de Año infantil
12:00 h EDIFICIO DEL RELOJ: campanadas infantil
de 12:00 a 12:15 h FADRÍ - PLAZA MAYOR: toque de campanas por Fin de Año
de 12:00 a 13:30 h PUERTA DEL SOL: Nochevieja infantil
17.30 h SALA GRAO: tardeo navideño “Alhaire” Carrera San Silvestre
18:00 h Carrera San Silvestre
de 23:00 a 1:00 h PUERTA DEL SOL: Nochevieja
23:15 h EDIFICIO DEL RELOJ: despidiendo el año 2025 Dj’s y audiovisual
23:58 h EDIFICIO DEL RELOJ: campanadas y recibimiento año 2026
01:00 h SALA GRAO: orquesta “La Wilton”
2 de ENERO de 2026, VIERNES
de 11:00 a 13:00 h PLAZA ZONA PINAR: hinchables, talleres infantiles y pintacaras
de 11:00 a 13:00 h PLAZA MAYOR: juegos infantiles
de 11:00 a 14:00 h EDIFICIO MORUNO: Belén de Frater
de 17:00 a 19:00 h PLAZA MAYOR: juegos infantiles
18:00 h MOLL de COSTA: merienda 3ª edad
3 de ENERO de 2026, SÁBADO
de 11:00 a 14:00 h PLAZA JOSEFINA LÓPEZ: talleres infantiles especial Reyes Magos
de 11:00 a 14:00 h EDIFICIO MOrUNO: Belén de Frater
de 12:00 a 13:00 h PLAZA MAYOr: Nadal de Circ “Taller de Malabars” Cía. Moi Jordana
de 16:00 a 19:00 h JOSEFINA LÓPEZ: talleres infantiles especial Reyes Magos
de 17:30 a 18:30 h PLAZA PLAZA MAYOR: Nadal de Circ “Royal Circ” Cía. La Finestra Nou Circ
4 de ENERO de 2026, DOMINGO
de 11:00 a 14:00 h EDIFICIO MORUNO: Belén de Frater
de 12:00 a 13:00 h PLAZA MAYOR: Nadal de Circ “Insomni” Cía. Dudu Arnalot
de 17:30 a 18:30 h PLAZA MAYOR: Nadal de Circ “Tenet” Cía. Eunoia Kolektiva
18.00 h TENENCIA ALCALDÍA GRAO: visita cartero real
20.00 h PALAU de LA FESTA: Miguel Poveda concierto
5 de ENERO de 2026, LUNES
de 11:00 a 14:00 h EDIFICIO MorUNO: Belén de Frater
de 11:30 a 12:30 h AUDITORIO Y PALACIO de CONGRESOS: concierto Banda Municipal (Concert de Reis) “El Cascanueces”y “El Rey de los Ratones”
16:00 h PLAZA DEL MAR: llegada de los Reyes Magos
a partir de las 16:00 h BARRIOS: cabalgata de Reyes (los horarios son aproximados):
- 16:00 h Gpo. Benadresa
- 16:10 h Gpo.Venta Rosita
- 16:15 h Gpo. Venta Nova
- 16:20 h Gpo. Reyes
- 16:30 h Gpo. San Agustín y San Marcos
- 16:35 h Gpo. Tombatossals
- 16:45 h Raval Universitario
- 16:50 h Maset Blau
- 17:00 h Gpo. El Carmen
- 16:25 h Gpo. Roser
- 16:55 h Gpo. San Arturo
- 17:05 h Gpo. Rosario
- 17:10 h Gpo. San Lorenzo
- 17:15 h Gpo. Lourdes
- 17:20 h Gpo. San Andrés
- 17:25 h Gpo. San Bernardo
- 17:30 h Gpo. Roquetes
18:30 h ZONA CENTRO: cabalgata de Reyes
de 20:00 a 20:15 h - FADRÍ - PLAZA MAYOR: toque de campanas víspera de Reyes
