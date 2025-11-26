Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ayuntamiento

La programación completa de los actos de Navidad en Castelló

Más de 250 eventos tendrán lugar en la capital de la Plana del 5 de diciembre al 6 de enero

Castelló volverá a celebrar la entrada de año en la Puerta del Sol.

Castelló volverá a celebrar la entrada de año en la Puerta del Sol. / ERIK PRADAS

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

Castelló vivirá de nuevo la Navidad a través de más de 250 actos que ha organizado el Ayuntamiento de Castelló (80 de ellos en los barrios) y que conforman una completa programación que ha presentado este miércoles la alcaldesa de la capital de la Plana, Begoña Carrasco.

La alcaldesa de Castelló ha presentado la programación completa.

La alcaldesa de Castelló ha presentado la programación completa. / Mediterráneo

Los castellonenses podrán disfrutar de estos eventos del 5 de diciembre, que será cuando se encienda la iluminación navideña, al 6 de enero. Música, mercadillos, actuaciones de teatro, belenes, fiestas de Nochevieja, el tren turístico, el concierto de Miguel Poveda, la llegada del cartero real y la cabalgata de los Reyes Magos o cuentacuentos son algunos de los acontecimientos de los que podrán disfrutar los vecinos, tanto en el centro como en los barrios y el Grau.

PARA TODOS LOS DÍAS... CALENDARIO DE ADVIENTO CENTENARIO BANDA MUNICIPAL del 1 al 25 de diciembre Edificio Menador (Huerto Sogueros)

EXPOSICIÓN BELÉN COSTUMBRISTA del 1 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026 Edificio Menador (Huerto Sogueros)

WINTER MARKET del 12 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026 Plaza Borrull

MERCADILLO NAVIDEÑO ARTESANAL del 13 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026 de 10:30 a 14:30 h y de 17:00 a 21:00 h Plaza Huerto Sogueros

ANIMACIÓN DE LUZ Y SONIDO del 5 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026, a las 18:00, 19:00, 20:00 y 21:00 h Bola en Avda. Lidón (a las 21:00 h solo los fines de semana).

Todos los días a partir de las 19:00 h. Ángeles en Plaza Mayor según programación

Noticias relacionadas y más

A las 19:00 y a las 20:00 h, recorrido por la iluminación navideña. Salida desde plaza de la Hierba. Actividad de pago (3€)

PROGRAMA DIARIO DE ACTIVIDADES

28 DE NOVIEMBRE, VIERNES

de 18:00 a 21:00 h JARDINES DEL PUERTO: mercadillo navideño

29 DE NOVIEMBRE, SÁBADO

de 10:00 a 14:00 h. PLAZA DE ESPAÑA: concurso internacional de paella con pelotas

de 10.30 a 21.00 h. JARDINES DEL PUERTO: mercadillo navideño

30 DE NOVIEMBRE, DOMINGO

de 10:30 a 19:00 h JARDINES DEL PUERTO: mercadillo navideño

5 DE DICIEMBRE, VIERNES

de 17:00 a 22:00 h. ZONA CENTRO: feria medieval

de 19.00 a 19.30 h. TODOS LOS BARRIOS: encendido de luces en todos los barrios

de 19.00 a 21.30 h. PLAZA MAYOR: encendido de luces

de 20.00 a 22.00 h. GPO. ROQUETES: actuación musical "Grupo Electrógeno” Dtto. Sur

de 20.00 a 22.00 h. URB.TOSSAL GROS: actuación musical “Herbasana” Dtto. Norte

de 20.00 a 22.00 h. DOCTOR MARAÑÓN: actuación musical "Replay” Dtto. Este

de 20:00 a 22:00 h GPO. REYES - S.JOSÉ OBRERO: actuación musical “Efrain” Dtto. Oeste

6 DE DICIEMBRE, SÁBADO

de 11:00 a 13:00 h GPO. SAN AGUSTÍN Y SAN MARCOS: cuentacuentos. Dtto. Norte

de 11:00 a 13:00 h GPO. SANTO DOMINGO: Ccuentacuentos. Dtto. Oeste

de 11:00 a 13:00 h RAVAL UNIVERSITARI: Ccuentacuentos. Dtto. Oeste

de 11:00 a 13:00 h GPO. LOURDES: cuentacuentos. Dtto. Sur

de 11:00 a 22.00 h ZONA CENTRO: feria medieval

de 12:00 a 13:00 h PLAZA MAYOR: concierto Banda Municipal (Día de la Constitución)

de 13:00 a 17.00 h PLAZA MAYOR: lectura pública de la Constitución

de 17.00 a 19.00 h GPO. PERPETUO SOCORRO: cuentacuentos. Dtto. Sur

de 17.00 a 19.00 h DOCTOR MARAÑÓN: CUentacuentos. Dtto. Este

de 17.00 a 19.00 h GPO. REYES - S.JOSÉ OBRERO: cuentacuentos. Dtto. Oeste

17.20 h PLAZA MAYOR: espectáculo feria medieval

de 18.30 a 18.40 h PLAZA MAYOR: repetición videomapping Navidad

de 19.00 a 21.00 h PLAZA HUERTO SOGUEROS: Concierto navideño de la mesa intereligiosa

de 19.00 a 19.10 h PLAZA MAYOR: repetición videomapping Navidad

de 19:30 a 19:40 h PLAZA MAYOR: repetición videomapping Navidad

de 20:00 a 20:10 h PLAZA MAYOR: repetición videomapping Navidad

7 de DICIEMBRE, DOMINGO

de 11:00 a 13:00 h BLVD. BLASCO IBÁÑEZ: Cuentacuentos. Dtto. Este

de 11:00 a 13:00 h URB. TOSSAL GROS: cuentacuentos. Dtto. Norte

de 11:00 a 13:00 h URB. RACÓ DEL MERCADER: cuentacuentos. Dtto. Oeste

de 11:00 a 13:00 h GPO. SAN BERNARDO: Cuentacuentos. Dtto. Sur

de 11:00 a 22.00 h ZONA CENTRO: feria medieval

11:40 h PLAZA MAYOR: espectáculo feria medieval

de 17:00 a 19:00 h MARJALERÍA: cuentacuentos. Grao URB.

de 17:00 a 19:00 h LAS GALERAS: cuentacuentos. Dtto. Oeste

de 17:00 a 19:00 h GPO. ROQUETES: cuentacuentos. Dtto. Sur

17:20 h PLAZA MAYOR: espectáculo feria medieval

de 18:30 a 18:40 h PLAZA MAYOR: repetición videomapping Navidad

de 19:00 a 19:10 h PLAZA MAYOR: repetición videomapping Navidad

de 19:30 a 19:40 h PLAZA MAYOR: repetición videomapping Navidad

de 20:00 a 20:10 h PLAZA MAYOR: repetición videomapping Navidad

8 de DICIEMBRE, LUNES

de 11:00 a 13:00 h GRAPA - GUMBAU: cuentacuentos. Dtto. Este

de 11:00 a 13:00 h GPO. ROSER: cuentacuentos. Dtto. Oeste

de 11:00 a 13:00 h URB. LOS ÁNGELES: Cuentacuentos. Dtto. Oeste

de 11:00 a 13:00 h GPO. SANTA TERESA: Cuentacuentos. Dtto. Sur

de 11:00 a 13:00 h PLAZA PALLETER: Cuentacuentos. Dtto. Sur

de 11:00 a 22.00 h ZONA CENTRO: feria medieval

de 11:30 a 11:45 h FADRÍ - PLAZA MAYOR: toque de campanas Día de la Inmaculada

11:40 h PLAZA MAYOR: espectáculo feria medieval

de 12:00 a 12:15 h FADRÍ - PLAZA MAYOR: toque de campanas Día de la Inmaculada

de 17:00 a 19:00 h BARRIO RAFALAFENA (PASEO AMISTAD): cuentacuentos. Dtto. Este

de 17:00 a 19:00 h GPO. SAN LORENZO: cuentacuentos. Dtto. Oeste

de 17:00 a 19:00 h PENYETA ROJA - RACÓ de LA TORRETA: cuentacuentos. Dtto. Norte

de 17:20 h PLAZA MAYOR: espectáculo feria medieval

de 18:30 a 18:40 h PLAZA MAYOR: repetición videomapping Navidad

de 19:00 a 19:10 h PLAZA MAYOR: repetición videomapping Navidad

de 19:30 a 19:40 h PLAZA MAYOR: repetición videomapping Navidad

de 20:00 a 20:10 h PLAZA MAYOR: repetición videomapping Navidad

9 de DICIEMBRE, MARTES

de 18:00 a 21:00 h PALAU de LA FESTA: brindis navideño de la Concejalía de Gente Mayor

12 de DICIEMBRE, VIERNES

de 17:30 a 19:30 h GRAPA -GUMBAU: talleres navideños y cartero real. Dtto. Este

de 17:30 a 19:30 h GPO. TOMBATOSSALS: talleres navideños y cartero real. Dtto. Norte

de 17:30 a 19:30 h GPO.ROSARIO: talleres navideños y cartero real. Dtto. Oeste

de 17:30 a 19:30 h RAVAL UNIVERSITARI: talleres navideños y cartero real. Dtto. Oeste

de 17:30 a 19:30 h BARRIO SEQUIOL (PZA.VILANOVA de ALCOLEA): talleres navideños y cartero real. Dtto. Sur

de 17:30 a 19:30 h GPO. SAN BERNARDO: talleres navideños y cartero real. Dtto. Sur

19:00 h MOLL de COSTA: encendido de luces en la zona portuaria

de 20:00 a 22:30 h RAVAL UNIVERSITARI (PZA.CARMEN ALBERT): actuación musical “Five”. Dtto. Oeste

de 20:00 a 22:30 h BARRIO SEQUIOL (PZA. VILANOVA de ALCOLEA): actuación musical “Simago Lemons’. Dtto. Sur

de 21:00 a 22:15 h CONCATEDRAL SANTA MARÍA: ciclo organics - Felipe López

13 de DICIEMBRE, SÁBADO

de 9:00 a 21:00 h PLAZA MALLORCA: fireta de Santa Lucía

de 10:00 a 13:30 h PLAZA VILLANUEVA de ALCOLEA: Navidad intergeneracional

11:00 h PLAZA MAYOR: cartero real

de 11:00 a 12:00 h VILA ROMANA VINAMARGO: “Un susto en la villa ¿dónde está Pompeya Mínima?”

de 11:30 a 13:30 h GPO. RAFALAFENA DELS TARONGERS: talleres navideños y cartero real. Dtto. Este

de 11:30 a 13:30 h PARQUE MERIDIANO: talleres navideños y cartero real. Grao

de 11:30 a 13:30 h URB. PENYETA ROJA - RACÓ TORRETA: talleres navideños y cartero real. Dtto. Norte

de 11:30 a 13:30 h GPO. SAN LORENZO: talleres navideños y cartero real. Dtto. Oeste

de 11:30 a 13:30 h GPO. VENTA NOVA: talleres navideños y cartero real. Dtto. Oeste

de 11:30 a 13:30 h GPO. LOURDES: talleres navideños y cartero real. Dtto. Sur

19:00 h EDIFICIO MORUNO: entrega premis “Grau Cultura 2025’

de 20:00 a 22:30 h GPO. VENTA NOVA: actuación musical“ Sin Documentos’. Dtto. Oeste

20:45 h CONCATEDRAL SANTA MARÍA: Nadal de Corals - Pentecosta

14 de DICIEMBRE, DOMINGO

de 19:30 a 20:30 h AUDITORIO Y PALACIO de CONGRESOS: concierto Banda Municipal “Nadales de la Plana”

de 21:00 a 22:15 h CONCATEDRAL de SANTA MARÍA: ciclo organics - Ignasi Ribas

15 de DICIEMBRE, LUNES

de 19:00 a 19:30 h PLAZA MAYOR: Nadal de Corals - Veus de Lledó

de 19:30 a 20:00 h PLAZA MAYOR: Nadal de Corals - Pentecosta

16 de DICIEMBRE, MARTES

de 19:00 a 19:30 h PLAZA MAYOR: Nadal de Corals - Sant Pere

de 19:30 a 20:00 h PLAZA MAYOR: Nadal de Corals - Vicent Ripollés

17 de DICIEMBRE, MIÉRCOLES

18:00 h ESCALERAS IGLESIA de LA SANGRE: Nadal de Corals - Orfeó UJI

18:30 h PLAZA de LAS AULAS: Nadal de Corals - Orfeó UJI

de 19:00 a 19:30 h PLAZA MAYOR: Nadal de Corals - Orfeó UJI

de 19:30 a 20:00 h PLAZA MAYOR: Nadal de Corals - Juan Ramón Herrero

de 19:30 a 20:30 h AUDITORIO Y PALACIO de CONGRESOS: concierto Banda Municipal “ Concert de Nadal

18 de DICIEMBRE, JUEVES

de 19:00 a 19:30 h PLAZA MAYOR: Nadal de Corals - Tutte Voci

de 19:30 a 20:00 h PLAZA MAYOR: Nadal de Corals - Veus Atrevides

20:00 h CAPILLA de LA SANGRE: Nadal de Corals - Tutte Voci

20:00 h SAGRADA FAMILIA: Nadal de Corals - Veus de Lledó

20:30 h CALLE CABALLEROS (MUSEO ETNOLOGÍA): Nadal de Corals - Veus Atrevides

de 20:00 a 21:00 h PARROQUIA SAN JOSÉ OBRERO: belén viviente

de 21:30 a 22:30 h PARROQUIA SAN JOSÉ OBRERO: belén viviente

19 de DICIEMBRE, VIERNES

12:00 h CENTRO PENITENCIARIO de CASTELLÓN: Nadal de Corals - Resurrexit

de 17:30 a 19:30 h BARRIO RAFALAFENA: talleres navideños y cartero real. Dtto. Este

de 17:30 a 19:30 h GPO.SAN AGUSTÍN Y SAN MARCOS: talleres navideños y cartero real. Dtto. Norte

de 17:30 a 19:30 h GPO. BENADRESA: talleres navideños y cartero real. Dtto. Oeste

de 17:30 a 19:30 h GPO. REYES - SAN JOSÉ OBRERO: talleres navideños y cartero real. Dtto. Oeste

de 17:30 a 19:30 h URB. LAS GALERAS: talleres navideños y cartero real. Dtto. Oeste

de 17:30 a 19:30 h GPO. PERPETUO SOCORRO: talleres navideños y cartero real. Dtto. Sur

de 18:00 a 19:00 h SALÓN de PLENOS AYUNTAMIENTO: entrega premios “XXV Concurso de Belenes”

18:30 h PLAZA MAYOR: concierto Banda Municipal“ Nadales a la Plaça Major

18:30 h PLAZA de LA HIERBA: Nadal de Corals - Resurrexit

19:00 h ERMITA SAN JUAN de POBLE SEC: Nadal de Corals - Juan Ramón Herrero

de 19:00 a 21:00 h SAN AGUSTÍN Y SAN MARCOS, TOMBATOSSALS, LA GUINEA Y LAS BREVAS: rutas navideñas motorizadas (club motorista Los Ángeles Guardianes). Dtto. Norte

19:30 h CAPILLA de LA SANGRE: Nadal de Corals - Vicent Ripollés

de 19:30 a 22:00 h LOURDES, SAN BERNARDO, PERPETUO SOCORRO Y SANTA TERESA: vespanadal rutas navideñas motorizadas (Vespa Club Azahar). Dtto. Sur

de 20:00 a 20:10 h PLAZA MAYOR: repetición “videomapping’ Navidad

de 20:00 a 21:30 h PARROQUIA SAN JOSÉ OBRERO: belén viviente

de 20:00 a 22:30 h GPO. BENADRESA: actuación musical “Los Simples”. Dtto. Oeste

de 20:00 a 22:30 h SAN AGUSTÍN Y SAN MARCos: actuación musical “Paradita Flamenca”. Dtto. Norte

de 20:30 a 20:40 h PLAZA MAYOR: repetición videomapping” Navidad

de 21:00 a 21:10 h PLAZA MAYOR: repetición “videomapping’ Navidad

de 21:00 a 22:15 h CONCATEDRAL SANTA MARÍA: Ciclo organics - Augusto Belau y Joseph Lia

de 21:30 a 21:40 h PLAZA MAYOR: repetición “videomapping’ Navidad

20 de DICIEMBRE, SÁBADO

11:00 h CALLES GRAO - SALIDA CCM: pasacalle dolçainers

de 11:00 a 17:00 h EDIFICIO MORUNO: apertura Belén de Frater

de 11:00 a 17:00 h EDIFICIO MORUNO: Mercadillo Solidario

de 11:00 a 12:00 h PLANETARIO: planetaller - decoración astronavideña (de 6 a 12 años)

de 11:00 a 14:00 h PLAZA VIRGEN DEL CARMEN: talleres infantiles - decoración árbol de Navidad

de 11:30 a 13:30 h POL. RAFALAFENA (LA CASETA): talleres navideños y cartero real. Dtto. Este

de 11:30 a 13:30 h MARJALERÍA: talleres navideños y cartero real.Grao

de 11:30 a 13:30 h BARRIO LA GUINEA: talleres navideños y cartero real. Dtto. Norte

de 11:30 a 13:30 h GPO. SANTO DOMINGO: talleres navideños y cartero real. Dtto. Oeste

de 11:30 a 13:30 h URB. LA CHOQUERA: talleres navideños y cartero real. Dtto. Oeste

de 11:30 a 13:30 h GPO. SANTA TERESA: talleres navideños y cartero real. Dtto. Sur

12:00 h EDIFICIO MORUNO: inauguración mercadillo solidario

de 12:00 a 14:00 h PLAZA MAYOR: Jarana

12:30 h CENTRO CULTURAL LA MARINA: inauguración muestra fotográfica

de 12:30 a 13:30 h MARJALERÍA: rutas navideñas motorizadas (club motorista Los Angeles Guardianes). Grao

de 16:00 a 19:00 h PLAZA VIRGEN DEL CARMEN: talleres infantiles - decoración árbol de Navidad

de 18:00 a 20:00 h ROSER Y REYES - SAN JOSÉ OBRERO: rutas navideñas motorizadas (club motorista Castellón Chapter). Dtto. Oeste

de 18:30 a 19:00 h PLAZA MAYOR: Nadal de Corals - Innuendo

de 19:00 a 19:30 h PLAZA MAYOR: salida Betlem de la Pigà

20:00 h SAN VICENTE FERRER: Nadal de Corals - Innuendo

de 20:00 a 20:10 h PLAZA MAYOR: repetición “videomapping’ Navidad

de 20:00 a 22:00 h TEATRO PRINCIPAL: Betlem de la Pigà

de 20:00 a 22:30 h POL. RAFALAFENA (LA CASETA): Actuación musical “Patxi Ojana”. Dtto. Este

de 20:30 a 20:40 h PLAZA MAYOR: repetición “ videomapping’ Navidad

de 21:00 a 21:10 h PLAZA MAYOR: repetición “ videomapping’ Navidad

de 21:30 a 21:40 h PLAZA MAYOR: repetición “videomapping” Navidad

21 de DICIEMBRE, DOMINGO

de 11:00 a 12:00 h ZONA CENTRO: patinoel

de 11:00 a 14:00 h SALIDA IGLESIA SAN PEDRO: Betlem de Columbretes

de 11:00 a 17:00 h EDIFICIO MOrUNO: Belén de Frater

de 11:00 a 17:00 h EDIFICIO MORUNO: Mercadillo Solidario

17:00 h IGLESIA de LA SANGRE: Nadal de Corals - Ad Libitum

18:00 h TENENCIA de ALCALDÍA GRAO: llegada de Papá Noe

de 18:00 a 21:00 h POL. RAFALAFENA (LA CASETA): rutas navideñas motorizadas (club motorista Los Ángeles Guardianes). Dtto. Este

de 19:00 a 19:30 h PLAZA MAYOR: Nadal de Corals - Resurrexit

de 19:30 a 20:00 h PLAZA MAYOR: Nadal de Corals - Ad Libitum

20:00 h SALA GRAO: concierto de Navidad “UMG"

de 20:00 a 20:10 h PLAZA MAYOR: repetición “videomapping’ Navidad

de 20:30 a 20:40 h ” PLAZA MAYOR: repetición “videomapping’ Navidad

de 21:00 a 21:10 h PLAZA MAYOR: repetición “videomapping’ Navidad

de 21:00 a 22:15 h CONCATEDRAL de SANTA MARÍA: ciclo organics - Miquel González

de 21:30 a 21:40 h PLAZA MAYOR: repetición “videomapping’ Navidad

22 de DICIEMBRE, LUNES

de 11:00 a 17:00 h EDIFICIO MORUNO: Belén de Frater

de 11:00 a 17:00 h EDIFICIO MORUNO: Mercadillo Solidario

19:45 h PARROQUA SAN CRISTÓBAL: Nadal de Corals - Sant Pere

de 20:00 a 20:10 h PLAZA MAYOR: repetición” videomapping” Navidad

de 20:30 a 20:40 h PLAZA MAYOR: repetición “ videomapping’ Navidad

de 21:00 a 21:10 h PLAZA MAYOR: repetición “videomapping’ Navidad

de 21:30 a 21:40 h PLAZA MAYOR: repetición “ videomapping’ Navidad

23 de DICIEMBRE, MARTES

de 11:00 a 12:00 h PLAZA MAYOR: contacontes en valencià

de 11:00 a 13:30 h PARQUE de LA PANDEROLA: hinchables, talleres infantiles y pintacaras

de 11:00 a 17:00 h EDIFICIO MorUnO: Belén de Frater

de 11:00 a 17:00 h EDIFICIO MORUNO: Mercadillo Solidario

de 12:00 a 13:00 h PLANETARIO: pequeplanetario en vivo

de 12:30 a 13:30 h PLAZA MAYOR: contacontes en valencià

de 17:00 a 18:00 h PLAZA MAYOR: contacontes en valencià

de 18:30 a 19:30 h PLAZA MAYOR: contacontes en valencià

de 20:00 a 20:10 h PLAZA MAYOR: repetición “ videomapping’ Navidad

de 20:30 a 20:40 h PLAZA MAYOR: repetición “videomapping” Navidad

de 21:00 a 21:10 h PLAZA MAYOR: repetición “ videomapping’ Navidad

de 21:30 a 21:40 h PLAZA MAYOR: repetición “ videomapping’ Navidad

24 de DICIEMBRE, MIÉRCOLES

de 11:00 a 12:00 h PLAZA MAYOR: contacontes en valencià

de 11:15 a 11:30 h FADRÍ- PLAZA MAYOR: toque de campanas víspera de Navidad

12:00 h MOLL de COSTA: zambombada navideña

de 12:00 a 12:15 h FADRÍ - PLAZA MAYOR: toque de campanas víspera de Navidad

de 12:00 a 14:00 h PLAZA SETÉ (GRAO): zambombada navideña

de 12:30 a 13:30 h PLAZA MAYOR: contacontes en valencià

¡Feliz Navidad! ¡Feliç Nadal!

26 de DICIEMBRE, VIERNES

de 11:00 a 13:00 h PLAZA MAYOR: juegos infantiles

de 11:00 a 13:30 h PARQUE LA BARRASOTA: hinchables, talleres infantiles y pintacaras

de 12:00 a 13:00 h PLANETARIO: pequeplanetario en vivo

17:30 h EDIFICIO MORUNO: cine de Navidad “El arca de Noé”

de 17:30 a 19:30 h BOULEVARD BASCO IBÁÑEZ: talleres navideños y cartero real. Dtto. Este

de 17:30 a 19:30 h PLAZA COLUMBRETES: talleres navideños y cartero real. Dtto. Norte

de 17:30 a 19:30 h URB.TOSSAL GROS: talleres navideños y cartero real. Dtto. Norte

de 17:30 a 19:30 h GPO. SAN ARTURO: talleres navideños y cartero real. Dtto. Oeste

de 17:30 a 19:30 h URB.LOS ÁNGELES: talleres navideños y cartero real. Dtto. Oeste

de 17:30 a 19:30 h GPO. ROQUETES: talleres navideños y cartero real. Dtto. Sur

de 18:00 a 19:00 h TEATRE DEL RAVAL RAFA LLORET: Nadal al Raval “Triplete” Cía. Labú Teatre (venta de entradas en taquilla)

19:00 h EDIFICIO MORUNO: cine de Navidad “A todo tren”

de 21:00 a 22:15 h CONCATEDRAL de SANTA MARÍA: ciclo organics - Pablo Márquez y Adsuko Tanako

27 de DICIEMBRE, SÁBADO

de 9:30 a 18:00 h SAN AGUSTÍN: Torneo de fútbol Benjamín de Navidad

de 11:00 a 14:00 h EDIFICIO MOrUNO: Belén de Frater

de 11:30 a 13:30 h DOCTOR MARAÑÓN: talleres navideños y cartero real. Dtto. Este

de 11:30 a 13:30 h BARRIO LAS BREVAS: talleres navideños y cartero real. Dtto. Norte

de 11:30 a 13:30 h GPO. ROSER: talleres navideños y cartero real. Dtto. Oeste

de 11:30 a 13:30 h URB. RACÓ DEL MERCADER: talleres navideños y cartero real. Dtto. Oeste

de 11:30 a 13:30 h BARRIO SENSAL: talleres navideños y cartero real. Dtto. Sur

de 12:00 a 14:00 h PLAZA MAYOR: zambombada navideña

de 13:00 a 14:00 h PLANETARIO: planetario en vivo “ Halley y la estrella de Belén”

de 18:00 a 19:00 h TEATRE DEL RAVAL RAFA LLORET: Nadal al Raval “Carillở Cía. La Tal (venta de entradas en taquilla)

18:30 h ZONA CENTRO: pasacalle dolçainers villancicos

19:30 h PARR. NUESTRA SEÑORA de LA ESPERANZA: Nadal de Corals - Vicent Ripollés

20:00 h IGLESIA de SAN PEDRO: encuentro corales en memoria de Jose María Illescas

28 de DICIEMBRE, DOMINGO

de 9:30 a 15:00 h SAN AGUSTÍN: Torneo de fútbol Benjamín de Navidad

de 11:00 a 13:00 h EXPLANADA CASAL JOVE: talleres de los Santos Inocentes

de 11:00 a 13:00 h PLAZA MAYOR: juegos infantiles

de 11:00 a 14:00 h EDIFICIO MorUNO: Belén de Frater

18:00 h PLAZA MAYOR: títeres

de 18:00 a 19:00 h TEATRE DEL RAVAL RAFA LLORET: Nadal al Raval “ Presente Cía. Mireia Miracle Company (venta de entradas en taquilla)

de 21:00 a 22:15 h CONCATEDRAL SANTA MARÍA: ciclo organics - Basilio Gomarin y Fco. Javier Jiménez

29 de DICIEMBRE, LUNES

de 11:00 a 13:00 h PLAZA MAYOR: juegos infantiles

de 11:00 a 13:30 h PARQUE JOSEFINA LÓPEZ: hinchables, talleres infantiles y pintacaras

de 11:00 a 14:00 h EDIFICIO MORUNO: Belén de Frater

de 17:00 a 19:00 h PLAZA MAYOR: juegos infantiles

17:30 h EDIFICIO MORUNO: cine de Navidad “ El arca de Noé“

de 18:00 a 19:00 h TEATRE DEL RAVAL RAFA LLORET:”amic Frankie” Cía.JM Gestión Teatral (venta de entradas en taquilla)

19:00 h EDIFICIO MORUNO: cine de Navidad ‘”A todo tren’

30 de DICIEMBRE, MARTES

de 11:00 a 13:00 h PLAZA MAYOR: juegos infantiles

de 11:00 a 14:00 h LA PANDEROLA: talleres infantiles especial fin de año

de 11:00 a 14:00 h EDIFICIO MORUNO: Belén de Frater

de 12:00 a 13:00 h PLANETARIO: pequeplanetario en vivo

de 16:00 a 19:00 h PARQUE de LA PANDEROLA: talleres infantiles especial fin de año

18:00 h PLAZA MAYOR: magia infantil

31 de DICIEMBRE, MIÉRCOLES

10:30 h PLAZA PESCADERÍA: reparto de mandarinas

11:30 h EDIFICIO DEL RELOJ: Fin de Año infantil

12:00 h EDIFICIO DEL RELOJ: campanadas infantil

de 12:00 a 12:15 h FADRÍ - PLAZA MAYOR: toque de campanas por Fin de Año

de 12:00 a 13:30 h PUERTA DEL SOL: Nochevieja infantil

17.30 h SALA GRAO: tardeo navideño “Alhaire” Carrera San Silvestre

18:00 h Carrera San Silvestre

de 23:00 a 1:00 h PUERTA DEL SOL: Nochevieja

23:15 h EDIFICIO DEL RELOJ: despidiendo el año 2025 Dj’s y audiovisual

23:58 h EDIFICIO DEL RELOJ: campanadas y recibimiento año 2026

01:00 h SALA GRAO: orquesta “La Wilton”

2 de ENERO de 2026, VIERNES

de 11:00 a 13:00 h PLAZA ZONA PINAR: hinchables, talleres infantiles y pintacaras

de 11:00 a 13:00 h PLAZA MAYOR: juegos infantiles

de 11:00 a 14:00 h EDIFICIO MORUNO: Belén de Frater

de 17:00 a 19:00 h PLAZA MAYOR: juegos infantiles

18:00 h MOLL de COSTA: merienda 3ª edad

3 de ENERO de 2026, SÁBADO

de 11:00 a 14:00 h PLAZA JOSEFINA LÓPEZ: talleres infantiles especial Reyes Magos

de 11:00 a 14:00 h EDIFICIO MOrUNO: Belén de Frater

de 12:00 a 13:00 h PLAZA MAYOr: Nadal de Circ “Taller de Malabars” Cía. Moi Jordana

de 16:00 a 19:00 h JOSEFINA LÓPEZ: talleres infantiles especial Reyes Magos

de 17:30 a 18:30 h PLAZA PLAZA MAYOR: Nadal de Circ “Royal Circ” Cía. La Finestra Nou Circ

4 de ENERO de 2026, DOMINGO

de 11:00 a 14:00 h EDIFICIO MORUNO: Belén de Frater

de 12:00 a 13:00 h PLAZA MAYOR: Nadal de Circ “Insomni” Cía. Dudu Arnalot

de 17:30 a 18:30 h PLAZA MAYOR: Nadal de Circ “Tenet” Cía. Eunoia Kolektiva

18.00 h TENENCIA ALCALDÍA GRAO: visita cartero real

20.00 h PALAU de LA FESTA: Miguel Poveda concierto

5 de ENERO de 2026, LUNES

de 11:00 a 14:00 h EDIFICIO MorUNO: Belén de Frater

de 11:30 a 12:30 h AUDITORIO Y PALACIO de CONGRESOS: concierto Banda Municipal (Concert de Reis) “El Cascanueces”y “El Rey de los Ratones”

16:00 h PLAZA DEL MAR: llegada de los Reyes Magos

a partir de las 16:00 h BARRIOS: cabalgata de Reyes (los horarios son aproximados):

  • 16:00 h Gpo. Benadresa
  • 16:10 h Gpo.Venta Rosita
  • 16:15 h Gpo. Venta Nova
  • 16:20 h Gpo. Reyes
  • 16:30 h Gpo. San Agustín y San Marcos
  • 16:35 h Gpo. Tombatossals
  • 16:45 h Raval Universitario
  • 16:50 h Maset Blau
  • 17:00 h Gpo. El Carmen
  • 16:25 h Gpo. Roser
  • 16:55 h Gpo. San Arturo
  • 17:05 h Gpo. Rosario
  • 17:10 h Gpo. San Lorenzo
  • 17:15 h Gpo. Lourdes
  • 17:20 h Gpo. San Andrés
  • 17:25 h Gpo. San Bernardo
  • 17:30 h Gpo. Roquetes

18:30 h ZONA CENTRO: cabalgata de Reyes

de 20:00 a 20:15 h - FADRÍ - PLAZA MAYOR: toque de campanas víspera de Reyes

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los tres locales de Castelló donde mejor se almuerza. Estos son los premiados de la II Ruta de 'l'Esmorzaret'
  2. Cierran dos céntricas y conocidas terrazas de ocio de Castelló
  3. Empresas de China, Japón y Alemania quieren instalarse en Castelló. La zona y a qué se dedican
  4. En diciembre los usuarios de patinetes de Castelló deberán elegir: o cumplen la norma o multa
  5. Jaque mate' a una asociación 'por querer pasarse de lista' en Castelló. ¿Qué ha pasado?
  6. El Ayuntamiento de Castelló tiene una carta para ti: novedades sobre tasa de la basura y especial atención los inquilinos
  7. La nueva medida de control de las visitas al ecoparque para rebajar la tasa de la basura en Castelló: Aquí la tienes
  8. Más de medio siglo de tres tiendas emblemáticas de Castelló: Muebles Pachés, Babiloni Tenda d'Art y Pajarería Esparza

Castelló 'enciende' la Navidad

Castelló 'enciende' la Navidad

La programación completa de los actos de Navidad en Castelló

La programación completa de los actos de Navidad en Castelló

Reciclaje de récord en los bares y los restaurantes del centro de Castelló

Reciclaje de récord en los bares y los restaurantes del centro de Castelló

Así celebrará el Día de Rumanía la ciudad de Castelló el sábado

Así celebrará el Día de Rumanía la ciudad de Castelló el sábado

CSIF denuncia el “silencio” del Consell a las "graves irregularidades investigadas" en el CFPA Pasqual i Tirado de Castelló

CSIF denuncia el “silencio” del Consell a las "graves irregularidades investigadas" en el CFPA Pasqual i Tirado de Castelló

El PSPV insta a la ciudadanía a pagar la tasa de la basura y a recurrirla en Castelló

El PSPV insta a la ciudadanía a pagar la tasa de la basura y a recurrirla en Castelló

Compromís per Castelló proposa mesures de neteja i més informació sobre soroll per millorar la convivència en la Magdalena

Compromís per Castelló proposa mesures de neteja i més informació sobre soroll per millorar la convivència en la Magdalena

Obras en Correos en Castelló: así será el nuevo edificio

Obras en Correos en Castelló: así será el nuevo edificio
Tracking Pixel Contents