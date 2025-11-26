El PSPV insta a la ciudadanía a pagar la tasa de la basura y a recurrirla en Castelló

El Partido Socialista de Castelló ha advertido este miércoles a las familia y a los negocios que no tienen domiciliados los pagos de la tasa de residuos que “tienen de plazo hasta el 31 de diciembre para cumplir con el pago completo del basurazo de Carrasco porque, si no lo hacen, lo siguiente que recibirán por parte del gobierno de PP y Vox será el recibo impagado más un recargo inicial del 5 por ciento”. Tanto la Patricia Puerta, portavoz del grupo municipal socialista, como Rafa Simó, secretario general del PSPV en Castelló, han querido “lanzar un mensaje claro a las y los castellonenses, ya que no lo ha hecho la señora alcaldesa: aconsejamos a las familias que paguen, por supuesto, pero también que presenten un recurso porque son muchos los expertos jurídicos que consideran que la tasa de basuras de Castelló incumple la Ley de Residuos”.

Una denuncia la que ha contestado el concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Castellón, Juan Carlos Redondo, quien ha dicho que el PSOE "vuelve a a mentir, como siempre que habla del basurazo de Pedro Sánchez que obliga a todos los ayuntamientos de España. Utilizan mensajes para tratar de confundir a la ciudadanía, que a ellos les sirven como cortina de humo para no hablar de la corrupción que día a día sigue creciendo a su alrededor". "La ordenanza fiscal está respaldada por todos los informes preceptivos: de la administración tributaria, de estabilidad presupuestaria, de intervención, secretaría, jurídica e igualdad”, ha dicho Redondo.

Puerta y Simó, acompañados de los concejales socialistas Mary Carmen Ribera y José Segura, han estado de nuevo a pie de calle junto a la Oficina de Recaudación de Castelló, donde han vuelto a informar a los vecinos y vecinas “de todo lo que no les cuenta el PP”. Y la realidad es que “volvemos a comprobar que son decenas las personas que desconocen los plazos que hay para pagar, cómo se aplican las bonificaciones y qué dinero tienen que abonar”, señala la portavoz socialista, quien destaca “el varapalo ayer para la ciudadanía con el cobro de un segundo recibo para los que lo tienen domiciliado”.

Como destaca Puerta, “muchos los vecinos y vecinas “pensaban que ir a reciclar este año hasta en siete ocasiones a los ecoparques les iba a suponer pagar este 2025 un 50% menos de la tasa, lo que es otra clara desinformación de la señora Carrasco, incapaz de bonificar este año absolutamente nada”.

La ausencia de transparencia “también la encontramos respecto al destino de los más de siete millones de euros de más que ha ingresado el ayuntamiento por el basurazo de Carrasco pues, por mucho que le hemos preguntado, la alcaldesa guarda silencio”, añade la portavoz socialista.

"Desamparo de la ciudadanía"

Por su parte, Rafa Simó ha incidido en “el desamparo que hemos visto entre la ciudadanía, castigada por la absoluta negligencia del gobierno de PP y Vox a la hora de gestionar la tasa de basuras”. Y es que muchos de las familias “se encontraron ayer con una sorpresa en sus cuentas bancarias, ya que el ayuntamiento les giró el segundo recibo a las que tienen el pago domiciliado, y muchos de ellos desconocían que iba a llegar el 25 de noviembre el remate del basurazo de Carrasco porque, sencillamente, el Ayuntamiento de Castelló les ha ocultado la verdad, obsesionados que están siempre de culpar al Gobierno de Pedro Sánchez de todo”.

Tal y como destaca el secretario general del PSPV en Castelló, “la indignación es máxima, porque el ayuntamiento se ha limitado a cobrar a todos por igual, sin aplicar como toca la Ley, sin bonificar a los que más reciclen, sin cobrar más a los que más residuos generan. Tabla rasa para todos, por culpa de la incapacidad del gobierno de Carrasco”. Y “no la decimos solo desde el Partido Socialista, pues entidades como Facua han incluido al Ayuntamiento de Castelló entre los que aplican mal la Ley de Residuos, poniendo para ello a disposición de la ciudadanía modelos para recurrir la irregular tasa de basura”.

Desde el Partido Socialista "creemos que hay indicios claros de que la tasa se está aplicando de forma irregular en Castelló, y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”. Y esta situación “se la estamos explicando al detalle a la ciudadanía en persona, sin cartas manipuladas de un coste para las arcas públicas que aún estamos esperando que nos aclaren”.

"Enfado de las empresas"

En la web elbasurazodecarrasco.com “destapamos todas las mentiras del PP, en la que explicamos al detalle cómo la única responsabilidad de cobrar hasta 200 euros por la basura es, exclusivamente, de la señora Carrasco”. Es más, ha señalado que “el problema para el ayuntamiento es de una envergadura enorme, porque, al margen de los recursos de los ciudadanos, ya sabemos además que hay empresas que están estudiando hacer frente a nivel judicial al ayuntamiento, y el impacto económico puede ser elevado”.

Patricia Puerta, para finalizar, ha hecho también mención a las “demagógicas” propuestas para el pleno de mañana, por parte del PP y Vox, para pedir la derogación o una moratoria de la Ley de Residuos de 2022. “Son iniciativas que saben que no se pueden ejecutar, presentadas solo para quitarse de encima su culpa. Y es lamentable que lo haga el PP, partido que gobierna en Europa, donde se aprobó al directiva europea que obliga a esta tasa, un PP que además, hay que recordar, no votó en contra de esa Ley en el Congreso”.