Reciclaje de récord en los bares y los restaurantes del centro de Castelló

La apuesta por el reciclaje en la ciudad de Castelló es una de las prioridades municipales. Aparte de las bonificaciones impulsadas por el Ayuntamiento para estimular el uso, por parte de los vecinos, del ecoparque y de los puntos de recogida móviles, también se desarrolla una iniciativa de recogida de envases de vidrio puerta a puerta entre bares y restaurantes del centro urbano. En los primeros seis meses, se han recogido más de 160 kilos por día.

En total, durante este primer semestre de servicio de la campaña EcoVares, que Ecovidrio desarrolla en colaboración con el Ayuntamiento, se han retirado cerca de 300.000 kilogramos de esta clase de envases. De momento, son más de 70 locales los que disponen de esta recogida, adaptada a las necesidades de cada uno, y que permite la retirada de una gran cantidad de vidrio que se reciclará.

Participantes en la campaña

Los locales hosteleros que participan en esta campaña se ubican entre la avenida del Rey en Jaume, la plaza Clave y las calles San Luís, Gobernador, Ruíz Zorrilla, Puerta del Sol, Gasset y Escultor Viciano. En una primera fase, se llevaron a cabo encuestas y entrevistas a los establecimientos de hostelería para conocer de primera mano cuáles eran sus necesidades y adecuar los recursos.

Tras eso, se procedió a la entrega de cubos de 90 litros con ruedas a los establecimientos participantes para que, el pasado mes de abril, se pusiera en marcha el proceso de recogida. El servicio incluye una operativa de recogida específica los sábados y martes en horario de mañanas, con rutas optimizadas y un servicio de atención e información personalizado a los locales.

Iniciativa a nivel nacional

Castelló participa dentro del plan EcoVares que tiene como principal objetivo que, en España, 8 de cada 10 bares reciclen vidrio durante este año. Desde Ecovidrio, apunta que es un trabajo clave para lugar contra el cambio climático y conseguir que mejores las condiciones medioambientales de la ciudad.

La empresa Ecovidrio, desde hace más de 25 años, se encarga de garantizar el reciclado de alta calidad a través del contenedor, invertir en planes y recursos destinados a incrementar el reciclaje de envases de vidrio en la hostelería. Además, también intenta movilizar a los ciudadanos a través de campañas de sensibilización y promover la prevención y el ecodiseño de los envases.