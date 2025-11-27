Así puedes asegurarte de que tienes los siete tickets para rebajar la tasa de la basura a la mitad en Castelló

El Ayuntamiento de Castelló pondrá en marcha este mismo mes una nueva medida que ya adelantó el periódico Mediterráneo con el fin de ayudar a la ciudadanía a asegurarse del número de tickets con los que cuenta para reducirse la tasa de la basura un 30 o un 50% en virtud de las visitas que haya realizado al ecoparque móvil o a los fijos que están distribuidos por la ciudad y cuyo horario se ha ampliado a las tardes para dar mayor facilidad de asistencia a los vecinos interesados. De esta forma, los castellonenses evitarán sustos y errores de última hora y podrán confirmar el número de veces que han ido a estas instalaciones para asegurarse la bonificación para el año 2026.

Así, los vecinos deberán acceder al portal tributario a través de la web municipal ---www.castello.es-- donde aparecerá, en cuanto se active la medida en los próximos días, el icono de Consulta de Visitas al Ecoparque. Una vez haya accedido, ya que es una zona libre que no requiere identificarse con Cla@ve, deberá introducir el Código Seguro de Verificación (CSV) y el número del recibo y el DNI de la persona a cuyo nombre está registrada la tasa de la basura.

En el caso de no disponer de dicho CSV, el interesado deberá solicitar el detalle del recibo mediante una instancia dirigida al Ayuntamiento de Castelló o bien presencialmente acudiendo a la Oficina Municipal de Recaudación o a una de las juntas de distrito municipales, por las mañanas de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas y tardes de lunes a jueves de 16.00 a 18.00 horas.

"La finalidad es que el ciudadano pueda saber las visitas que ha hecho al ecoparque, para hacer uso de la correspondiente bonificación que ha puesto en marcha el gobierno municipal para amortiguar el basurazo de Pedro Sánchez", ha dicho el concejal de Modernización y Participación Ciudadana, Paco Cabañero.

Hay que recordar que en el Ayuntamiento de Castelló ha puesto a disposición de los vecinos varias bonificaciones por la tasa de la basura y que incluyen hasta el 60% para familias numerosas y hasta el 90% para personas vulnerables (familias monoparentales, con miembros con discapacidad o dependencia). También hay un 3% de descuento por domiciliar el recibo, hasta el 50% por uso del ecoparque (a partir de 7 visitas anuales) y se han introducido bonificaciones para inquilinos y empresas. Para solicitar las bonificaciones, se debe presentar la documentación pertinente, como el título de familia numerosa, certificados de vulnerabilidad y/o contratos de alquiler.