Castelló abre la puerta a la legalización de 2.262 viviendas en la Marjaleria

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Castelló, Sergio Toledo, ha anunciado este jueves que el consistorio de la capital de la Plana ha comenzado, con la aprobación en la junta de gobierno local del expedietne, a poner solución "a un problema que ha exisitido durante más de 50 años en la Marjalería" ya que el acuerdo permitirá la concesión de licencia de ocupación provisional durante 10 años prorrogables a 2.262 viviendas de la zona de la marjal construidas antes del 20 de agosto de 2014 en suelo urbanizable calificado como tal en el Plan General y que forman parte de alguno de los 58 PRI (Plan de Reforma Interior).

Esta medida permitirá regularizar la situación a estas construcciones y acceder a servicios básicos, ha dicho el edil, quien ha estado acompañado por los responsables técnicos de este trabajo, a quienes ha agradecido su labor.

Sergio Toledo, durante el anuncio / P. A.

Toledo ha destacado que angtes de este acuerdo que ha aprobado este jueves la junta de gobierno local y que tanto el PP como Vox llevaban en su programa electoral, los propietarios de estas viviendas no tenían más solución que desarrollar ese PRI durante, al menos cuatro años y con un mayor coste. No obstante, los vecinos que quieran acogerse a esta fórmula del PRI podrán seguir haciéndolo con ayuda del Ayuntamiento. En la actualidad, el consistorio trabaja en el PRI 57, en la partida Pagtros 3, y comienza en el 5, en el Bovar.

lAhora, estos vecinos de las más de 2.200 viviendas podrán pedir esta licencia de ocupación provisional cumpliendo unos requisitos y deberán presentar la ubicación de la vivienda, la compatibilidad con el planeamiento del plan general y no tener infracciones, las condiciones de habitalibidad y se permitirá la conexion de alcantirillado y en los casos que no sea viable se podría instalar un sistema de depuracion que permitiera obtener esa licencia. El propietario deberá contrataa la realización de un informe que certifique que la vivienda cumple con los requisitos estableciodos y el certificado de cumplimiento del Patricova.

"Es una solución legal pafa las viviendas que hasta ahora han sido irregulares y darles seguridsad jurídica a los propietarios", ha dicho Toledo, quien ha destacado la implicación de la Generalitat valenciana y que el Ayuntamiento de Castelló será el primero en llevar a cabo la medida..

Suelo rústico

El edil ha destacado que el consistorio trabaja con la Conselleria para cambiar la ley de Urbanismo autonómica que se aporbará en un año y que dará solución a las viviendas que están en suelo rústico y que son unas 1.800. "Se liminatará la minimización colectiva y se definirán las minimizaciones de impacto individuales y se podrá licencia de ocupación a viviendas en suelo rustico", ha proseguido el edil, quien también ha anunciado que habrá un servicio técnico específico para llevar a cabo estas licencias y los interesados pueden informarse en la oficina de la Marjaleria y en la tenencia de alcaldía del Grau.

Esta licencia provisional en suelo urbanizable es compatible con las licencias de obra necesarias para obetener ese permiso (fosas sépticas, estanquidad edificaciones, vallado).

Ahora, la aprobación de la junta local se publicará en el BOP y las próximas semanas los ciudadanos interesados podrán acogerse a la medida urbanística.