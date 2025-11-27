Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Compromís ix al carrer i presenta la seua alternativa per a la taxa de fem: Quina és?

El valencianistes diuen que Carrasco "ha difós mentides en relació a la taxa"

Compromís informa de la taxa del fem als castellonencs.

Compromís informa de la taxa del fem als castellonencs. / Mediterráneo

Ramón Pérez

Castellón

Compromís per Castelló ha eixit al carrer per explicar a la ciutadania “les mentides que ha difós l’alcaldessa Begoña Carrasco sobre la taxa de fem i per exposar una alternativa que permeta reduir el cost del rebut de manera justa i sostenible". Enfront d’això, la coalició ha detallat la seua proposta per revertir la situació actual i defensa vincular la taxa al nombre d’empadronats i al consum d’aigua "perquè siga més justa, ampliar les bonificacions a persones llogateres, famílies nombroses i llars amb baixos recursos, reforçar la recollida i l’educació ambiental i establir una bonificació mínima del 40% per a qui recicle correctament l’orgànica mitjançant el contenidor marró".

Fulles de Compromís vinculats a la taxa de fem de Castelló.

Fulles de Compromís vinculats a la taxa de fem de Castelló. / Mediterráneo

També planteja ajustar la taxa al comerç segons la mida i el tipus d’activitat, implantar una taxa turística perquè les persones visitants també contribuïsquen al cost de la recollida i establir un sistema clar i útil de bonificacions per les visites a l’Ecoparc.

Compromís adverteix que totes estes mesures haurien d’haver-se activat ja i que l’únic que ha fet el govern de PP i Vox és traslladar el cost a les famílies sense millorar el sistema ni facilitar que la ciutadania puga reciclar millor.

