Reconocimiento al Plan de Empleo de Cruz Roja en Castelló

La plaza Huerto Sogueros acogerá este viernes el acto de reconocimiento del Plan de Empleo de Cruz Roja, una iniciativa que celebra 25 años de compromiso con la inserción laboral de las personas más vulnerables y que cuenta con la colaboración de la concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Castelló.

Desde su inicio en el año 2000, el Plan Empleo de Cruz Roja ha trabajado para facilitar el acceso al mercado laboral a quienes más lo necesitan, según fuentes de la organización y esre evento no solo pone en valor los logros alcanzados con las personas, sino también el papel esencial de Empresas y Administraciones Públicas que han colaborado en este camino.

La jornada comenzará a las 10:00 horas con la experiencia gastronómica con participantes del Plan de Empleo Cocinando oportunidades, creando futuro contigo, seguida del acto institucional a las 11:00 horas, Conectando talento con administraciones y empresas que inspiran. Incluirá un recorrido informativo sobre la actividad que realiza Cruz Roja en el Área de Empleo y Formación, la entrega de reconocimientos y un espacio para el networking.