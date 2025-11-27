Cultura
El 'nou' Fadrí. Així canvia el campanar del poble de Castelló
Quins treballs es realitzaran a la torre per part de l'Ajuntament?
L'Ajuntament de Castelló està iniciant els treballs per a posar bonic al Fadrí i dotar-lo d'una major accessibilitat ja que este colós de 58 metres d'altura vigila la ciutat des de 1604 i, a causa de la seua antiguitat, ja necessita alguns ajustos. D'esta manera, el consistori, amb la finalitat de realitzar esta obra, va sol·licitar permís a la Conselleria de Cultura ja que la torre està catalogada com a Bé d'Interés Cultural (BIC) i és preceptiva esta autorització. Una vegada concedida, el municipi ja ha començat amb l'acta de replanteig d'estos treballs que seran assumits per l'Ajuntament amb un pressupost de 18.149,94 euros.
"Esta adequació respon a una necessitat de seguretat que havíem detectat des de l'àrea de Cultura"
D'esta manera, amb els informes preceptius de la Generalitat valenciana, es procedirà durant tres mesos com a termini d'execució a col·locar una barana amb il·luminació led en l'escala de caragol de 191 esglaons que mesuren cada un d'ells 23 centímetres. L'objectiu és millorar l'accessibilitat per a les persones que visiten l'edifici, de sis plantes, que gestiona el Museu de la Ciutat de Castelló (MUCC). La falta de llum pot resultar perillosa per als castellonencs i turistes que s'endinsen en el Fadrí, ja que és un dels recinte més visitats de la ciutat, d'ací ve que siga necessari abordar i executar este projecte.
La regidora de Cultura, María España, ha declarat al periòdic Mediterráneo que el Fadrí és un dels monuments "més emblemàtics de la capital". "Esta adequació respon a una necessitat en matèria de seguretat que havíem detectat des de l'àrea de Cultura, tenint en compte que és un dels edificis més visitats a nivell turístic i tractant-se d'un BIC, com és. Amb tot, s'ha dut a terme la tramitació pertinent elevant esta necessitat a la Conselleria per a poder actuar i ja tenim l'autorització per a fer-ho", ha concretat la regidora.
Hi ha que recordar que el seu nom li ve fent referència al fet que està sol i separat de la catedral. És un edifici realitzat en estil gòtic valencià, de planta octogonal, de quatre cossos que corresponen amb la cambra del rellotge, la presó, la vivenda del campaner i la cambra de les campanes (disposa de huit campanes de volteig i tres fixes situades en el chapitel per a assenyalar els quarts i les hores). Finalment trobem una terrassa rematada per un templet i en el seu interior hi ha una estreta escala de caragol que permet l'accés a cada una de les plantes i on ara es posarà una barana amb leds.
