Actrivitats
El Nadal aplega al Grau de Castelló
Amplia programació al districte marítim
El Nadal aplega este divendres al Grau de Castelló amb el mercat ambulant que enguany tindrà lloc del divendres 28 al diumenge 30 de novembre als Jardins del Port, segons ha explicat la tinent d'alcalde del Grau, Ester Giner.
Giner ha avançat que es tracta d'una iniciativa organitzada conjuntament amb la col·laboració de l'Associació de Comerços del Grau, juntament amb hostalers i les associacions dels col·lectius per la cultura del Grau. “Nadal comença aquest cap de setmana en el Grau, en la tercera edició del Mercat Nadalenc, una iniciativa que ja s'ha consolidat convertint-se en una tradició”, ha destacat l'edil.
Un total de 15 estands, zona gastronòmica i actuacions
Giner ha explicat que en aquesta edició del Mercat ambulant Nadalenc del Grau hi haurà un total de 15 estands de comerços locals.
Paral·lelament, hi haurà una zona gastronòmica, on es podrà degustar productes típics nadalencs com a xurros, castanyes o torrons, entre altres. Així mateix, també es conjugaran aquests espais, de venda i alimentació, amb una programació d'actuacions per part d'entitats i col·lectius del Grau.
“Queda tothom convidat a començar a viure la màgia de Nadal i fer les seues compres nadalenques en el Grau amb el Mercat Nadalenc”, ha declarat l'edil.
Programació nadalenca en el Grau
D'altra banda, la tinenta alcalde del Grau ha informat que, amb el Mercat Nadalenc, dona el tret d'eixida una completa programació en el districte marítim que conjugarà iniciatives per a tots els públics i edats.
“Durant totes les festes de Nadal tindrem en el Grau una programació molt completa, fruit del treball conjunt amb les associacions, comerços, bars i restaurants, així com amb Colectius per la Cultura del Grau i les regidories de Cultura i de Barris”, ha explicat Giner.
En aquest sentit, l'edil ha informat que “enguany, els més xicotets podran gaudir del cinema infantil de Nadal, d'inflables, així com de tallers infantils i d'espectacles en diverses places”, emfatitzant que “gràcies al treball conjunt amb la regidoria de Barris, que dirigeix el regidor Paco Cabañero, també tindrem iniciatives en la Marjalería”.
El Grau rebrà la visita de Papà Noel el dia 21 de desembre a les 18.00 h i la visita del Carter Real el dia 4 de desembre a les 18.00 h, a la porta de la Tinença d'Alcaldia.
L'edil també ha assenyalat que també hi haurà més iniciatives com a exposicions, tardeos, la tradicional zambombada el dia 24 de desembre, així com el dia 13 de desembre, gràcies també a la regidoria de Cultura, tindran lloc els Premis Grau de Cultura 2025, on els colectius per la Cultura del Grau faran el lliurament d'aquests guardons.
Novetat en el Grau: campanades infantils
La tinenta d'alcalde del Grau també ha destacat que “una de les novetats en la programació nadalenca del Grau és que, de la mateixa forma que es fa a la ciutat, el Grau comptarà amb una celebració infantil de les campanades, el dia 31 de desembre a partir de les 11.00 h. Hi haurà DJs infantils, animació, pintacares i sorpreses per als més xicotets”.
Giner també ha recordat que, com tots els anys, també hi haurà festa de Cap d'any en el Grau. Començarà a les 18.00 h l'animació amb el tardeo a les sis de la vesprada a la sala Grau; posteriorment, les campanades es podran seguir des del rellotge de la Tinença d'Alcaldia, hi haurà un audiovisual i la posterior festa amb l'actuació de la Wilton Orquestra.
