El pleno de Castelló regulariza la circulación de patinetes y el acceso a la zona de bajas emisiones

El pleno del Ayuntamiento de Castelló ha aprobado este jueves, con los votos a favor del PP y Vox y en contra del PSOE y Compromís, la nueva ordenanza de Movilidad Urbana que regula la circulación de los patinetes eléctricos por la ciudad y el acceso de los vehículos a la zona de bajas emisiones (ZBE). Una norma que, a partir del 23 de diciembre que es la fecha en la que entrará en vigor, deberán cumplir los usuarios de los vehículos de movilidad personal, así como los conductores que circulen por las vías acotadas como ZBE y cuyas obras están a punto de finalizar en las últimas calles sometidas a estos trabajos subvencionados con fondos europeos.

Momento de la votación de la ordenanza de Movilidad Urbana, en el pleno de este jueves. / Mediterráneo

Durante el debate sobre la nueva normativa municipal, el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha mostrado su "preocupación" por el "arrinconamiento de la bicicleta" en este documento municipal "y no queremos formar parte de esta hipocresía". Ha anunciado, también, que los valencianistas, si vuelven a gobernar, recuperarán "el eje ciclista de la ciudad". En similares términos se ha pronunciado el concejal socialista Jorge Ribes, quien ha afirmado que la ordenanza que ha salido adelante "calca en más de un 80% la propuesta de esta norma que hizo el anterior gobierno progresista". En su intervención, Ribes ha remarcado que la zona de bajas emisiones "es un proyecto de embellecimiento, pero no se centra en lo que defiende la Unión Europea para este tipo de obras, lo que podría poner en riesgo la viabilidad económica del presupuesto de Castelló".

Por su parte, el portavoz del grupo municipal de Vox, Antonio Ortolá, ha reconocido la importancia de controlar la circulación de los patinetes y ha denunciado que la regulación de la zona de bajas emisiones "fue una barbaridad del PSOE y Compromís", tras reivindicar el derecho a circular "por dónde queramos", en referencia a que el anterior equipo no iba a permitir la circulación de todos los turismos por la zona de bajas emisiones.

El concejal de Movilidad, Cristian Ramírez, ha mostrado su satisfacción por la aprobación de esta normativa que ha recibido nueve enmiendas de los socialistas y seis de Compromís. "Estamos convencidos de que es la mejor ordenanza posible, porque es la ordenanza que Castellón necesita”, ha remarcado el edil.

Toledo, Carrasco y Sales, este jueves, en el pleno. / Mediterráneo

La ordenanza consta de las normas generales de circulación y seguridad vial; también se incluye el reglamento de usos de las bicicletas, la regulación de los vehículos de movilidad personal, como los patinetes (uso de casco, edad mínima 15 años, seguros obligatorios o límite de 25 km/h, entre otras cuestiones), y las normas generales sobre la circulación de peatones. Por otra parte, también cuenta con otro apartado dedicado a la zona de bajas emisiones, con el objetivo de regular el tráfico para "llevar una gestión eficiente de las emisiones de los vehículos, de modo que se preserve y mejore la calidad del aire y, por consiguiente, la salud de los castellonenses". En este sentido, Ramírez ha destacado que “es una ordenanza que hemos rediseñado y reorientado” y ha recordado que “el proyecto elaborado por el anterior gobierno municipal restringía al tráfico 745.000 m2 a los castellonenses, hubiese o no contaminación, con las graves consecuencias para el comercio local”.

Ok a cuatro declaraciones institucionales

Por otra parte, la corporación municipal ha dado el visto bueno por unanimidad de los cuatro grupos políticos con representación en el Ayuntamiento (PP, Vox, PSOE y Compromís) a cuatro declaraciones institucionales.

La primera de ellas, presentada por Vox, hace referencia a la petición al Gobierno central de que declare reserva de la biosfera a las islas Columbretes. El Ayuntamiento también requiere al Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico y a la Generalitat valenciana a que adopten las medidas urgentes para reforzar los recursos de vigilancia, conservación e investigación científica en el archipiélago. La segunda declaración institucional, de grupo municipal del PP, exige a la administración autonómica a que inicie los trámites para reconocer el belenismo como bien de interés cultural inmaterial de la Comunitat Valenciana; la tercera, presentada por el PSOE, insta al consistorio de la capital de la Plana a que reclame a la Conselleria de Sanitat la necesidad de solucionar la carencia de facultativos especialistas actual para que el Hospital General vuelva a tener la Unidad de Patología Vertebral Compleja; y la cuarta, presentada de forma conjunta por los cuatro partidos, por la que el Ayuntamiento manifiesta su compromiso de realizar los trámites ante las administraciones pertinentes para solicitar la declaración como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO para la Romeria de les Canyes.