Pleno
Vecinos del centro piden en el pleno medidas para conciliar el ocio y el descanso en las fiestas de la Magdalena
Delfina Miravet reclama una solución al Ayuntamiento en nombre de un centenar de castellonenses
Delfina Miravet, vecina del centro de Castelló, ha participado este jueves en el pleno dentro del turno de palabra al que se pueden acoger los ciudadanos al finalizar la sesión municipal. El motivo de su intervención desde el atril ha sido pedir al equipo de gobierno las medidas necesarias para compatibilizar el descanso de los vecinos del centro, principalmente de los residentes de la calle Cervantes o Caballeros y alrededores, con el ocio en las fiestas de la Magdalena.
"Más de cien personas han firmado este manifiesto en el que pedimos respeto y control durante las festividades", ha dicho Miravet, quien ha mostrado su "decepción" con el Ayuntamiento ya que llevan reclamando una solución desde después de la Magdalena. "Nos sentimos ninguneados", ha remarcado esta vecina quien ha afirmado que al final se pudieron reunir con el consistorio y están pendientes de otro encuentro el 5 de diciembre. "La contaminación acústica en fiestas, con horsarios incumplidos, decibelios desbordados y colapso de bares y collas en la zona y los problemas para acceder a los garajes son continuos en Magdalena", ha dicho esta ciudadana.
La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha confirmado que en el Ayuntamiento "estudiaremos esta situación en concreto" aunque ha reconocido que es "difícil" compatibilizar el descanso con el ocio de los vecinos, por lo que "bvuscamos fórmulas para encontrar soluciones".
