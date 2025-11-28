El Black Friday llena el centro de Castelló con música y animación

El Black Friday Experience ha llenado en la tarde de este viernes las calles del centro de Castelló con música en directo, animación y ambiente festivo en el marco de la jornada organizada por la concejalía de Comercio del Ayuntamiento que pretendía animar las ventas en una jornada central para el comercio local.

Decenas de familias, jóvenes y visitantes han participado, desde las 17.30 horas, en una propuesta diseñada para impulsar el comercio local en una de las fechas más importantes para las ventas. Durante toda la tarde, las principales vías del centro se han llenado de color gracias a la presencia de 15 personajes temáticos y cinco grandes figuras de entre tres y cuatro metros de altura.

De superhéroes a figuras marinas

Los superhéroes en la calle Ayoza, las superheroínas en la calle Mayor, los bailarines de la calle Colón o las figuras marinas instaladas en la calle Enmedio han sido algunos de los elementos más fotografiados, generando una constante interacción con el público.

La jornada ha contado también con tres escenarios de música en directo ubicados en Quatre Cantons, calle Enmedio y calle José Pascual Tirado, donde además se ha instalado un espacio decorado con motivos inspirados en la naranja. La música ha acompañado durante horas a quienes se han acercado a comprar o simplemente a pasear por un centro convertido en un espacio festivo y dinámico.

El Black Friday Experience llenó las calles de la capital de la Plana. / MEDITERRÁNEO

El concejal de Comercio y Consumo, Alberto Vidal, ha celebrado el buen desarrollo de la iniciativa y ha asegurado que “hoy las calles se han llenado de vida. Hemos visto un centro vibrante y participativo, y eso confirma el compromiso de los castellonenses con nuestro comercio local. Ha sido una tarde para disfrutar y para demostrar la fortaleza del tejido comercial de la ciudad”.

Estreno de la iniciativa en el marketplace municipal

Por otro lado, el nuevo marketplace municipal también ha tenido un papel destacado durante esta semana. Entre el 24 y el 30 de noviembre se han aplicado descuentos de hasta 30 euros en las compras realizadas en la plataforma, que ya cuenta con 148 comercios registrados, de los cuales 38 han ofrecido productos on line.

Además, quienes han utilizado estos cupones recibirán otro del mismo importe para utilizar durante el mes de diciembre, fomentando que la actividad continúe más allá del Black Friday.

Vidal ha añadido que “ha sido una magnífica oportunidad para que muchos vecinos conozcan las ventajas del marketplace municipal. La acogida ha sido muy positiva y estamos convencidos de que seguirá creciendo como una herramienta clave para nuestros comercios”.