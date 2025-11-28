Compromís per Castelló critica que el gobierno de Carrasco no haya aportado ningún motivo para eliminar la plaza País Valencià

Compromís per Castelló ha recibido la respuesta del gobierno de Begoña Carrasco a la alegación presentada para mantener el nombre de plaza País Valencià, una contestación que, según denuncia la coalición, “no ofrece ninguna justificación real” que avale el cambio impuesto por el Partido Popular y Vox. La respuesta se limita a afirmar que el 9 de Octubre es una fecha relevante, pero evita explicar por qué debe eliminarse un nombre vigente desde la Transición. Un vacío que, para Compromís, confirma que la decisión responde exclusivamente a “motivos ideológicos”.

El portavoz de la coalición, Ignasi Garcia, afirma que la notificación “deja claro que el PP ha actuado por totalitarismo y con mentiras. Y además lo hace con cobardía, porque no se han atrevido a escribir ni una sola línea en el expediente que reflejara sus falsos argumentos respecto a la eliminación de la plaza País Valencià”. Además, según apunta Garcia, “Carrasco no está cumpliendo su propio acuerdo de gobierno y aplica un criterio partidista que excluye a quien piensa diferente”.

La coalición señala que el pacto de gobierno entre PP y Vox incluía un compromiso explícito para tratar cualquier modificación del callejero contando con todos los grupos políticos. Sin embargo, Garcia denuncia que este era un compromiso “de cara a la galería” y que la alcaldesa ha preferido actuar unilateralmente, “rompiendo su propia palabra e imponiendo el cambio de espaldas al resto de representantes municipales”.

En cuanto a la alegación presentada, Compromís defendía que el nombre de la plaza País Valencià forma parte del conjunto de denominaciones acordadas durante la Transición y que sigue teniendo plena vigencia estatutaria, ya que el término aparece recogido en el preámbulo del Estatut como expresión que dio paso a la autonomía valenciana. Además, la coalición advertía que el gobierno no había aportado ningún informe, motivación técnica ni consulta a los órganos de participación ciudadana, como sí se había hecho en anteriores legislaturas.

El documento también señalaba que municipios vecinos gobernados por el PP o por Vox mantienen sin ningún problema nombres como Avenida País Valencià o Antiguo Reino de Valencia, un hecho que evidencia, según Compromís, “el carácter puramente ideológico y excluyente” del cambio propuesto en Castelló.

Para Compromís, la respuesta del gobierno de Carrasco confirma así que la decisión “no busca ningún consenso”, sino que “pretende imponer un relato y borrar una parte de la identidad valenciana ampliamente asumida por la ciudadanía”. El portavoz Ignasi Garcia considera especialmente grave que se haya tomado una decisión de esta magnitud y que ni tan siquiera hayan sido capaces de cumplir su propio acuerdo de gobierno, “cuando era tan sencillo como sentarse a hablar”