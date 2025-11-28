CONTRACRÓNICA DEL PLENO DE CASTELLÓ | De "don Francisco Franco" a la "tila"

El pleno de este jueves comenzó con la lectura de los nombres de las mujeres víctimas de violencia de género en cumplimiento del acuerdo plenario de 28 de noviembre de 2024, con la corporación de pie y con un respetuoso silencio. Tras el homenaje, comenzó la sesión (ya sin el interventor que se ausentó) donde, entre los asuntos ordinarios y los extraordinarios y los debates interminables durante cuatro horas, se colaron algunas frases que causaron sonrisas, en unos, y muecas de desagrado en otros

Uno de los momentos que ha causado hilaridad en el equipo de gobierno ha sido cuando la alcaldesa Begoña Carrasco, después de varias intervenciones que se han prolongado bastante rato sobre dos cuestiones urbanísticas que han terminado con el voto positivo por unanimidad, ha preguntado a una de la ordenanzas: "¿Tenemos tila?". Por si alguien, de una u otra parte, se había puesto nervioso ante las intervenciones. El portavoz adjunto del PSOE, José Luis López, ha reprochado al gobierno local en dos ocasiones que la oposición "no es el malo". "Menos insultos y más agradecimiento a la oposición y se trata de perseguir al malo y no ver que el malo es la oposición", han sido las dos frases de López.

Finalmente, la figura de Franco apareció en el debate sobre la necesidad de perseguir la construcción de infraviviendas en bajos en Castelló. El concejal de Vox Alberto Vidal aseguró que con "don Francisco Franco se construyeron 5 millones de viviendas", a lo que el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, respondió: "En la época del dictador Franco había mucha gente que vivía en chabolas".