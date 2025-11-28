¿Qué son las empresas con Corazón de Castellón?

Cáritas Diocesana celebra este viernes uno de sus actos más emotivo, con el agradecimiento a las entidades con Corazón 2025 que tiene lugar en el CEU San Pablo de Castellón presidido por el obispo de la diócesis Segorbe-Castellón, Casimiro López.

Se trata de empresas, asociaciones e instituciones que colaboran y prestan apoyo a Cáritas Diocesana para conseguir la inclusión laboral de las personas a las que acompaña esta entidad social desde su servicio de empleo y gracias ellas, Cáritas (que ayuda a las personas más vulnerables) logró una inserción laboral de 327 personas en el año 2024.

Un momento de la presentación. / ERIK PRADAS

Esta ayuda de las empresas con Corazón 2025 permite ofrecer oportunidades laborales a muchas personas que, con su puesto de trabajo, recuperan su esperanza y dignidad. Además, esta colaboración de las firmas se plasma en diferentes itinerarios de empleabilidad que pretenden que muchas de las personas a las que se acoge y acompaña por parte de Cáritas Diocesana dispongan de una segunda oportunidad al poder acceder al mercado laboral.

El acto cuenta con la aportación musical de la guitarrista Ana María Archilés.