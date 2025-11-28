Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Acto de agradecimiento

¿Qué son las empresas con Corazón de Castellón?

Cáritas Diocesana les agradece su colaboración

La guitarrista Ana María Archilés ha puesto la nota musical al evento.

La guitarrista Ana María Archilés ha puesto la nota musical al evento. / ERIK PRADAS

Paloma Aguilar

Castellón

Cáritas Diocesana celebra este viernes uno de sus actos más emotivo, con el agradecimiento a las entidades con Corazón 2025 que tiene lugar en el CEU San Pablo de Castellón presidido por el obispo de la diócesis Segorbe-Castellón, Casimiro López.

Se trata de empresas, asociaciones e instituciones que colaboran y prestan apoyo a Cáritas Diocesana para conseguir la inclusión laboral de las personas a las que acompaña esta entidad social desde su servicio de empleo y gracias ellas, Cáritas (que ayuda a las personas más vulnerables) logró una inserción laboral de 327 personas en el año 2024.

Un momento de la presentación.

Esta ayuda de las empresas con Corazón 2025 permite ofrecer oportunidades laborales a muchas personas que, con su puesto de trabajo, recuperan su esperanza y dignidad. Además, esta colaboración de las firmas se plasma en diferentes itinerarios de empleabilidad que pretenden que muchas de las personas a las que se acoge y acompaña por parte de Cáritas Diocesana dispongan de una segunda oportunidad al poder acceder al mercado laboral.

El acto cuenta con la aportación musical de la guitarrista Ana María Archilés.

