Distrito marítimo
El Grau de Castelló se queda este año sin uno de sus emblemas navideños. ¿Qué ha pasado?
No estará por primera vez en casi 25 años, por un motivo de fuerza mayor
El Grau de Castelló no contará este año con uno de sus emblemas navideños más conocidos y queridos. Un motivo de importancia ha causado esta decisión y tanto graueros como los visitantes a los que atraía este evento no podrán disfrutar de él estas Navidades.
El estado delicado de un miembro de la propiedad de la vivienda ha impedido que en 2025 (el acto ha tenido lugar los últimos casi 25 años con un total éxito) no se enciendan las espectaculares luces de una casa situada en la avenida Sant Pere del distrito marítimo de Castelló. En cada edición que se ha realizado se ha superado el número de asistentes que siempre han disfrutado de lo que ya se considera como un clásico en el Grau durante las fiestas navideñas. De hecho, el encendido de las luces siempre a se ha realizado el primer viernes del mes de diciembre. Este año no podrá ser.
La decoración navideña de esta vivienda siempre ha sido uno de los puntos de visita imprescindibles del Grau durante estas fechas y los propietarios de la casa convirtieron este encendido de la decoración en un momento épico, eligiendo una banda sonora acorde a la solemnidad del momento.
Pequeños y mayores han disfrutado así de una fecha marcada en rojo en el calendario navideño ya no solo del Grau de Castelló sino de los vecinos de municipios vecinos que se acercan a este punto a disfrutar de un encendido que pretende hacer la competencia a Nueva York o Vigo. Este año no podrá ser pero la propiedad espera recuperarlo el próximo año.
