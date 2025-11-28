Cuando los niños y los adolescentes participan en el desarrollo de Castelló

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, y la concejala de Educación, María España, han participado en la lectura del manifiesto del Día Internacional de las Ciudades Educadoras en el que han destacado el papel que juegan los niños y los adolescentes "en nuestra sociedad". La capital de la Plana pertenece a esta organización desde 2016 y estos actos conmemorativos se celebran de forma simultánea en 85 ciudades de todo el mundo.

Bajo el lema La participación de la infancia en la ciudad educadora, se ha organizado una extensa programación que incluye talleres de juegos tradicionales en la plaza Mayor (mañana y tarde) o el homenaje a los maestros jubilados, que tendrá lugar mañana sábado 29 de noviembre. En la jornada de este viernes han participado más de 100 alumnos de cuatro CEIPS de Castellón: Herrero, Bernat Artola, Fadrell y Bisbe Climent y la lectura del manifiesto se ha realizado en idiomas como castellano, valenciano, inglés, árabe o ucraniano.

Begoña Carrasco ha destacado "hoy nuestra plaza Mayor está repleta de niños jugando con juegos tradicionales y demostrando que no solo son nuestro presente, sino también nuestro futuro. Por eso el primer punto del manifiesto reconoce el derecho de nuestros jóvenes a participar en la gestión de la vida comunitaria en igualdad de condiciones que las personas adultas, con libertad para opinar y ser escuchados”.

Por su parte María España ha destacado "que la educación de la infancia no solo se realiza en las aulas, sino en una gran escuela llamada ciudad. Por eso es tan importante una jornada que visibiliza su importancia a la hora de construir una sociedad. Queremos que os eduquéis en nuestros parques, museos, espacios públicos e interactuando con los vecinos de Castellón. No hay una mejor forma de desarrollarse como niño y futuro ciudadano”.