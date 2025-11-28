Ofensiva total del Ayuntamiento de Castelló contra los vertederos ilegales. La nueva medida

El Ayuntamiento de Castelló ha comenzado una ofensiva total contra los vertederos incontrolados que afloran en el término municipal e instalará 80 cámaras fijas en las zonas más sensibles donde proliferan estos residuos, como la Marjaleria entre otras.

El portavoz del gobierno local, Vicent Sales, ha explicado este viernes que la junta de gobierno local ha aprobado el expediente para contratar este servicio de cámaras que estarán conectadas a la central de alarmas municipal y que también vigilarán el tráfico, por más de 615.000 euros durante cuatro años. Esta videovigilancia complementará el servicio de las cámaras portátiles que en la actualidad utiliza la Policía Local para captar este tipo de vertidos y que ya han detectado a algún infractor.

Imagen de archivo de un vertedero incontrolado. / Mediterráneo

Por otra parte, el consistorio encara la recta final para la contratación de la gestión del transporte público urbano con la aprobación inicial de la estructura de costes (documento que refleja los porcentajes a aplicar en personal, amortizaciones, etc.). Así, Sales ha destacado que dicho megacontrato de más de 187 millones para diez años, se adjudicará en las próximas semanas ya que falta culminar el pliego de cláusulas administrativas y el de prescripciones técnicas que saldrán a licitación. En 2026 habrá nuevos autobuses y nuevas líneas que entrarán en servicio a través de ete nuevo contrato municipal.

En cuanto al edificio de Borrull, el equipo de gobierno ha dado luz verde a la aprobación del expediente para contratar el suministro de mobiliario de oficina para los servicios municipales que el consistorio trasladará a este recinto y que cuenta con un presupuesto de 276.054 euros. Serán los servicios sociales y este cambio "contribuirá a descongestionar el edificio de Quatre Cantons y el palacio municipal". “Son 2.000 m2 de inmueble, distribuidos en varias plantas, propiedad de la Generalitat, que son cedidos por 10 años al Ayuntamiento, para ubicar allí los Servicios Sociales, la oficina de la Discapacidad y otros departamentos de la administración municipal”, ha dicho.

Vicent Sales es portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castelló. / Mediterráneo

El edil ha declarado que “esta actuación dignificará los Servicios Sociales, para ofrecer un servicio a la altura de lo que los castellonenses necesitan y servirá para descongestionar otros edificios municipales”.

Nombres de calles y ambulatorio

Las autoridades han aprobado la nominación como calle Fileta Piquers el vial que delimita al su con el camino Fileta y no tiene salida por su parte norte; y como calle Picos de Europa el tramo de vial situado en el pasaje delimitado por als calles Manuel Azaña por el sur, Río Júcar por el morte, Río Adra por el este y Río Alagón por el oeste.

Pantalla de Refeyme

Sales se ha referido, finalmente, a que el Ayuntamiento de Castelló tiene previsto levantar la pantalla acústica en Refeyme (con un presupuesto de unos 400.000 euros) para evitar molestias a los vecinos debido al incremento de actividades en los últimos tiempos y luego sacarán a licitación las obras de mejora del párking del recinto. El edil ha explicado que el consistorio disponía de un sobrante de un millónd e fondos europeos con el que ejecutó el arreglo del techo, los baños y la instalación eléctrica y suminstros de Refeyme.