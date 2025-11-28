Paso de gigante para el IES Crémor en Castelló: Así será el futuro centro del Raval Universitari

Paso de gigante para que el nuevo IES Crémor sea una realidad en el Raval Universitari de Castelló. Dejar de dar clase en aulas prefabricadas en el instituto número 12 de la capital está más cerca de ser una realidad. La Conselleria de Educació ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el anuncio de la redacción del proyecto, con un importe del contrato de 1.098.198,94 euros, con un plazo de ejecución de 24 meses.

La fecha prevista para el proceso de adjudicación es el 13 de mayo de 2026.

Tener un nuevo centro es una de las reivindicaciones de la Ampa del IES Crémor, ahora en barracones. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Según fuentes de la Conselleria, una vez aprobado el proyecto se procederá a la licitación de la ejecución de las obras del instituto, que se creó por desglose parcial del IES Bovalar, ante la masificación del alumnado en un momento de incremento demográfico sobre todo en edad escolar en el barrio castellonense.

Así será el nuevo IES

El nuevo centro, que se construirá sobre una superficie total de 11.700 metros cuadrados, contará con un perfil de 20 unidades de ESO, seis de Bachillerato y cuatro de Formación Profesional. Por tanto, el centro tendrá capacidad para 930 puestos escolares, de los cuales 600 serán de ESO, 210 de Bachillerato y 120 de FP.

El anuncio previo del contrato del servicio de redacción del proyecto básico y ambiental requiere el levantamiento topográfico y estudio geotécnico de los terrenos, así como la redacción de los distintos proyectos y la dirección de obra, de la ejecución material y coordinación de seguridad y salud, entre otros.

Cesión municipal

El calendario se cumple ahora según lo previsto tras años de retraso, desde la constitución del centro, en el curso 2022/23. El Ayuntamiento de Castelló, el pasado mes de octubre, dio luz verde en junta de gobierno a la concesión demanial directa a Iberdrola de diversas instalaciones eléctricas en la calle Venecia, donde está el solar del futuro IES Crémor, para el suministro de energía al centro.

Según el portavoz municipal, Vicent Sales, según las previsiones iniciales, que «es un paso más para poder formalizar la cesión del terreno, ya urbanizado, y que la Conselleria de Educación licite la obra antes de final de año».

El Ayuntamiento ya le remitió a la dirección geneal de Infraestructuras Educativas el informe de necesidad de este instituto. El presupuesto de construcción es de 10,9 millones más 1,1 para servicios de asesoría técnica.