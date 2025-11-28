El PSOE dice que la ZBE de Castelló es un "mero plan de embellecimiento"

La “irresponsabilidad” de Begoña Carrasco puede llevar al Ayuntamiento de Castelló a perder millones de euros de la Unión Europea “por haber convertido la zona de bajas emisiones (ZBE) en un mero plan de embellecimiento de la ciudad”, según ha afirmado el concejal socialista Jorge Ribes, quien calificó de “cobarde” el proyecto de ZBE aprobado este jueves en pleno con los votos del PP y Vox, “a quienes cada vez cuesta más distinguir con su negacionismo climático”.

Ribes ha recordado que Vox presentó recientemente en Les Corts una Proposición No de Ley para que se anulen las zonas de bajas emisiones en la Comunitat Valenciana, a lo que sumó una propuesta de declaración institucional, para el pleno celebrado ayer, pidiendo la derogación de leyes y la anulación de la ZBE de Castelló. “Lo grave, al margen de Vox, es que el Partido Popular, que la señora Begoña Carrasco, avalase en la junta de portavoces del pasado lunes esta propuesta de la ultraderecha, una absoluta insensatez porque estamos poniendo en riesgo la propia estabilidad presupuestaria del ayuntamiento”.

Para el edil socialista, “estamos ante un hecho peligroso”. Primero, “por este intento de ir en contra de los preceptos ambientales de Europa, donde por cierto gobierna la derecha, y segundo por manipular el sentido de la ZBE de Castelló y aprobar ayer un proyecto amputado”. Además, “constatamos el ridículo de Vox, que por un lado quiere acabar con las zonas de bajas emisiones, pero por otro apoya la ZBE de la señora Carrasco, no sea que se enfade y pongan en riesgo los 60.000 euritos que cobran al año por estar en el gobierno municipal”.

Jorge Ribes, en este línea, advierte de que la propuesta del equipo de gobierno aprobada ayer por PP y Vox “abre las puertas de nuevo a una ciudad colapsada por los coches en el centro y niega la evidencia científica, y también empírica, de que donde no circulan coches con asiduidad mejora el comercio, se reducen los niveles de ruido y contaminación, aumenta la accesibilidad y, por supuesto, mejora la calidad de vida de la ciudadanía”.