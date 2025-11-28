El Puerto se suma con más ocio familiar a la Navidad de Castelló y el Grau

El Puerto de Castelló se sumará a Castelló y el Grau con una amplia programación de ocio familiar y gratuita y que incluirá cine infantil en el edificio Moruno los días 26 y 29 de diciembre como principal novedad, tal y como ha anunciado este viernes el presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, quien ha presentado estas iniciativas junto a la teniente de alcalde del Grau, Ester Giner. Unas sesiones que serán a las 17.30 y las 19.30 horas y en las que se proyectarán las películas El Arca de Noé (dibujos) y A todo tren (Santiago Segura).

Este año, el encendido de luces el 12 de diciembre, que combina magia, música y tradición, empezará a las 19.00 horas en la torre de la plaza del Mar y recorrerá, a través de un espectáculo teatralizado que envuelve al público y lo hace partícipe de la magia de la Navidad, diferentes puntos clave del Moll de Costa.

Giner e Ibáñez en la presentación de la programación en el Grau. / Mediterráneo

Adxemás, el Puerto acogerá un mercadillo solidario liderado por Frater Castellón y al que se incorporarán otras entidades benéficas como Afanías, en el que pueden encontrarse piezas artesanales de cerámica y madera realizadas por los usuarios de estas asociaciones, en el edificio Moruno, que también acogerá el Belén de Frater, del 20 de diciembre al 5 de enero.

Una merienda para la tercera edad el 2 de enero y el concurso escolar de dibujo de postales navideñas dirigido a niños y niñas de entre 3 y 11 años complementa este programa de la Autoridad Portuaria y que se suma al programa que el Ayuntamiento de Castelló ha trazado tanto para el Grau como para la ciudad. De hecho, este viernes se inaugura el mercadillo navideño en los jardines del Puerto, y además el 24 de diciembre tendrá lugar una zambombada a las 12.00 horas en la zona del Faro y un concierto de la Unió Musical del Grao en la Sala Grao acompañado de un espectáculo de música y luz, que será el próximo domingo 21 de diciembre a las 20.00 horas. También volverá a haber fiesta de fin de año en la Sala Grao con tardeo desde las 17.30 horas y los graueros recibirán el año nuevo en el edificio del Reloj con las campanadas.

María España es la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Castelló. / Mediterráneo

Por otra parte, la concejala de Cultura, María España, ha recordado que el encendido de las luces que será el 5 de diciembre en la plaza Mayor habrá un videomapping que proyectará un singular repaso por la mitología de la ciudad y a los cuatro ángeles se sumará un concierto que contará como grupo principal con Velvet Candles y con colaboradores de la talla de l que fuera líder de Gabinete Caligari, Jaime Urrutia; Roberto Gil, de Tennessee; y Dani Nel.lo (Los Rebeldes) que rendirán tributo al mejor rock ochentero.