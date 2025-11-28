Vox se desmarca de los Premios Fundación Huguet de Castelló "por premiar a una entidad que promueve el catalanismo"

El portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Castelló, Antonio Ortolá, ha mostrado este viernes el rechazo de la formación de Abascal a los Premios de la Fundación Huguet de este año que se celebran mañana en el salón de plenos del Ayuntamiento de Castelló, por considerar que esta entidad ha galardonado a asociaciones que "fomentan el catalanismo". Ortolá ha afirmado que la Fundación, que ha recibido este año 16.000 euros de dinero público con el voto en contra de su grupo, ha premiado a l'Associació d’Editorials del País Valencià, “una entidad reconocidamente catalanista”.

El edil ha explicado que Vox trasladó a su socio de gobierno la necesidad de evitar que los premiados tuvieran relación con el catalanismo o movimientos similares, pero finalmente “nos hemos encontrado con que se ha premiado a una organización que representa justo lo contrario de lo que defendemos”. El portavoz ha asegurado que “Vox no va a ser cómplice de estas cosas. Cuando tengamos mayoría absoluta eliminaremos este tipo de subvenciones absolutamente ideologizadas y catalanistas”.

Ortolá ha recalcado que Vox trabaja para frenar el avance del pancatalanismo y defender la identidad castellonense y española. En esta línea, ha subrayado que “el llamado País Valencià es una invención sin base jurídica, histórica ni cultural. Nuestra tierra se llama Comunidad Valenciana, así lo recoge nuestro Estatuto de Autonomía y así lo sienten la mayoría de los valencianos”.

Por último, el portavoz ha recordado que el mes pasado su partido logró que la junta de gobierno local aprobara el cambio de nombre de la plaza País Valencià, que ha pasado a denominarse plaza 9 de Octubre. “Este cambio pone fin a décadas de imposición de un nombre que no representa una realidad real. Con este gesto, recuperamos un símbolo que sí refleja el sentimiento de los valencianos y su historia”, ha concluido el portavoz.