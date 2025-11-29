'Basurazo', vivienda y seguridad: estas son las conclusiones del foro en el que participa la alcaldesa de Castelló

La alcaldesa de Castelló y presidenta local del Partido Popular, Begoña Carrasco, ha participado hoy en el II Foro de Grandes Ciudades del PP. Una cita presidida y clausurada por el presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, y en la que han intervenido 35 alcaldes y alcaldesas "populares" de ciudades de más de 100.000 habitantes de España. Una jornada centrada en tres aspectos fundamentales para el gobierno municipal y el PP en la ciudad de Castellón: el impulso de las políticas de vivienda, la reducción de impuestos y el refuerzo de la seguridad, entre otras políticas de alcance estatal.

"El PP apuesta por menos impuestos para mitigar el basurazo de Sánchez, por más vivienda y más seguridad en nuestras ciudades", ha afirmado la presidenta local del PP en Castellón.

Begoña Carrasco ha recordado que "para el Partido Popular la vivienda es una prioridad máxima en estos momentos. Es la principal preocupación de los españoles, de los castellonenses. Y si hay un partido que pueda garantizar políticas eficaces de acceso a la vivienda, ese es el Partido Popular, al contrario que está haciendo el PSOE y las falsas promesas de un Pedro Sánchez acorralado por escándalos y casos de corrupción que le rodean. Un presidente con su entorno personal en el banquillo o en la cárcel".

Vivienda como eje central

Los precios con gobiernos del PSOE se han disparado tanto para la compra como para el alquiler de pisos, por la incapacidad de generar oferta de nuevas viviendas accesibles para quienes más las necesitan. Toda una generación se siente engañada por estas falsas promesas del Gobierno de Sánchez. Ha sido con los socialistas cuando se está asistiendo a una subida desbocada de los precios de la vivienda y del alquiler desde 2008, tal y como ha recordado el presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo.

La presidenta del PP en la capital de la Plana ha hecho hincapié en que "también hemos venido a Burgos para compartir con el resto de alcaldes de grandes ciudades todo lo que estamos haciendo en materia de vivienda en la ciudad de Castellón. Resolver el problema de la vivienda es nuestra prioridad y estamos trabajando de manera constante para que acceder a un derecho básico como es la vivienda sea más sencillo para nuestros vecinos y vecinas".

Legislatura centrada en la vivienda

En este sentido, Carrasco ha insistido en que "llevamos tiempo insistiendo en que esta va a ser la legislatura de la vivienda en la ciudad de Castellón. Y en el PP lo demostramos con hechos, no con palabras y promesas vacías de contenido como hace el PSOE. Así lo demuestran los 1,5 millones de euros, la mayor cantidad destinada en la historia del Ayuntamiento de Castellón, destinados a la compra de vivienda. De hecho, nos hemos comprometido a la compra de cinco nuevas viviendas antes de 2026 y, a día de hoy, ya se ha firmado la adquisición de tres de ellas".

También se ha referido la presidenta del PP local al trabajo que se está realizando para activar la concesión de suelo que permitirá la construcción de cerca de 4.000 nuevas viviendas en cinco sectores diferentes de la ciudad, de las que el 40% serán de protección pública. Y también han cedido suelo a la Generalitat, lo que permitirá la construcción de hasta 123 nuevas viviendas VPP.

Crítica al anterior gobierno municipal

"Todo ello en contraste con la inacción, la parálisis y la incapacidad del anterior gobierno municipal de PSOE y Compromís, que vinieron a rescatar personas pero que, a la hora de la verdad, solo se ocuparon de servirse y no de servir a los intereses de los castellonenses y fueron incapaces de adquirir ni una sola vivienda social durante los ocho años del anterior gobierno municipal", ha recordado Carrasco.

Imagen del acto celebrado por el PP. / Mediterráneo

Apuesta por la bajada de impuestos

La presidenta local del PP ha destacado un segundo eje dentro del foro: "la apuesta por la bajada de impuestos a nuestros vecinos y vecinas". Algo que es una de las señas de identidad del Partido Popular de Castellón y que tiene como medidas principales la bajada del IBI, que habrá logrado una reducción del 10% cuando finalice esta legislatura, tal y como prometieron a los vecinos.

De manera especial, Carrasco ha explicado "toda una serie de bonificaciones que estamos aplicando para mitigar el efecto del basurazo de Pedro Sánchez, que ha obligado a aplicar esta subida injusta a todos los ayuntamientos de España. Pese a esta asfixia fiscal, gracias a las bonificaciones del PP en 2026 la mayoría de vecinos pagarán menos que en 2024, antes de la aplicación de este basurazo".

Medidas fiscales y alivio para las familias

"Estas medidas incluyen ventajas por domiciliación del recibo, para familias numerosas o con pocos ingresos, o miembros en situación de discapacidad o desempleo, pero también bonificaciones al reciclaje vinculadas a visitas al ecoparque o a los ecoparques móviles de la ciudad. Porque sabemos que el dinero donde mejor está es en los bolsillos de los castellonenses", ha recordado la alcaldesa.

Refuerzo de la seguridad

Begoña Carrasco también ha destacado un tercer eje: la seguridad. "Desde el Partido Popular queremos que nuestras ciudades sean más seguras y que nuestros ciudadanos se sientan más seguros. En el caso de Castellón estamos consiguiendo este objetivo gracias al refuerzo de la Policía Local, cuya plantilla hemos aumentado hasta llegar a 300 efectivos".

Para Carrasco, este refuerzo debe ir también acompañado de cooperación interinstitucional con otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Esto lo estamos logrando, por ejemplo, gracias a la colaboración entre la Policía Local y la Policía Nacional en la aplicación del Protocolo Cero, que se aplica en la lucha contra la violencia de género y que sirve para proteger a más mujeres de manera más eficaz".

Declaración de Burgos y cierre del foro

De esta manera, Begoña Carrasco, junto a otros 33 alcaldes y alcaldesas populares, ha firmado la llamada Declaración de Burgos, donde se recogen compromisos sobre vivienda, financiación local, creación de empleo, apoyo a autónomos, seguridad y lucha contra la soledad no deseada, entre otros ámbitos.

Carrasco ha concluido señalando que "en la jornada de hoy ha quedado manifiesto que el Partido Popular, como demuestran las políticas que aplicamos desde las Grandes Ciudades, está más que preparado para hacerse con las riendas del Gobierno de España, liderados por nuestro presidente nacional Alberto Núñez Feijóo, dejando atrás el nefasto legado del sanchismo".