Compromís per Castelló retreu a Carrasco que només haja executat el 25% de les inversions
El portaveu nacionalista, Ignasi Garcia, assegura que "és la tercera vegada consecutiva que anuncien dates per als pressupostos que després no complixen, demostrant la seua mala gestió”
Compromís per Castelló adverteix que el govern de Begoña Carrasco ha incomplit els terminis que havia anunciat per a l’aprovació del pressupost municipal de 2026. La coalició recorda que el PP va fixar la seua aprovació per al ple del 20 de novembre, després de passar per la Junta de Govern del passat 28 d’octubre, però a hores d’ara encara no han presentat cap proposta.
El portaveu Ignasi Garcia subratlla que “és la tercera vegada consecutiva” que el govern del PP “no compleix els seus propis compromisos” en matèria pressupostària. Garcia recorda que l’any passat l’alcaldessa es va comprometre a tindre el pressupost aprovat el 31 d’octubre, però no es va portar a ple fins al mes de gener. “És una dinàmica que es repeteix: anuncien dates que després no compleixen”, assenyala.
Inversions al calaix
A més del retard, Compromís alerta que el govern del PP ha deixat “en el calaix” la major part de les inversions previstes. Dels 59,6 milions d’euros programats per a enguany, només uns 14,6 milions s’havien pagat a 30 de setembre, és a dir, “aproximadament un 25% del total”. Garcia remarca que “quan hauria d’estar executat prop del 75%, el PP porta només una quarta part”, cosa que considera “un signe clar de mala gestió”.
A banda, Compromís destaca que esta baixa execució “empitjora” les dades de l’any anterior, cosa que evidencia que el govern “viu de la propaganda”.“Posen sobre el paper obres i inversions que després no arriben, anuncien actuacions que no executen i acumulen retards que perjudiquen la ciutat”. afirma Garcia.
Davant aquesta situació, Compromís reclama “serietat i planificació” al govern de Carrasco i insta l’executiu municipal a presentar uns comptes “rigorosos i realistes”, que no siguen “promeses de paper”. La coalició remarca que Castelló necessita inversions que “es facen i arriben a tots els barris”.
