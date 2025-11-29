Fiestas consolida una gestión económica estable con un programa de actos "de capital" para Castelló

La Asamblea de Fiestas, de carácter ordinario, convocada por el Patronato Municipal de Fiestas ha dado cuenta del informe de gestión de su presidenta, Noelia Selma. La presidenta y, a su vez, concejala de Fiestas ha destacado la consolidación de la gestión en materia económica, “al tiempo que seguimos manteniendo una ciudad viva, con un nivel de actos a la altura de las grandes ciudades, actos durante todo el año que han devuelto a Castellón su ‘capitalidad’”.

En este sentido, Selma ha destacado la senda de la estabilidad económica. “El cierre económico de 2024 fue clave para poner al día el pago a proveedores y a fecha 30 de septiembre, el 97% de las facturas estaban pagadas, las que quedan están en el circuito correspondiente para abonarlas en tiempo y forma”, señala.

“Hoy sí podemos decir que el Patronato Municipal de Fiestas está al día y que no tiene facturas en el cajón, no como pasaba antes. Hemos conseguido acortar el tiempo de pago a los proveedores y también ser más ágiles en las tramitaciones”, ha mantenido.

Desfile en Magdalena. / Toni Losas

Subvenciones en tiempo y forma

Además, cabe destacar que “por segundo año consecutivo los colectivos, con principal actividad en las fiestas de la Magdalena, como son las gaiatas, Federació de Colles y entes vinculados, recibieron las subvenciones antes de la semana de las fiestas, gracias a tener a principio del año el presupuesto municipal aprobado y en vigor. Esto les ha ayudado a afrontar con más tranquilidad y estabilidad la organización de las actividades”, añade, Noelia Selma.

De este modo, también ha agradecido a la Junta de Fiestas su trabajo altruista, encargada de la gestión de buena parte del ejercicio 2025. “Gracias a su dedicación, el Patronato de Fiestas ha estado presente en todas las fiestas de la ciudad.

En este sentido, tanto la Junta de Fiestas saliente, como la entrante y ésta con mayor razón, han tenido completa libertad para programar los actos que todos hemos disfrutado. Y eso ha sido porque el actual equipo de gobierno ha devuelto la voz y el voto al ‘món de la festa’, gracias al cambio de Estatutos de las Fiestas que fue uno de mis principales objetivos como presidenta”, señala.

MOmento en que se descubre el cartel de la Magdalena 2026, en el Espai Menador. / Mediterráneo

El cartel de la Magdalena

Con respecto al concurso de carteles de la Magdalena, Noelia Selma se ha referido a la aprobación, por parte del Consejo Rector de Fiestas y a propuesta de la Junta de Fiestas, de unas nuevas bases abiertas a la participación de cualquier persona interesada “dejando atrás el método conocido como ‘llamada a proyecto’. El interés de aficionados, festeros y profesionales ha sido altísimo con más de 60 carteles admitidos que forman parte de una exposición en el Menador”.