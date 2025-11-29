Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

L'Ajuntament de Castelló acull els premis Valencià de l'Any: aquests són els guanyadors

El lliurament havia de ser el 9 d'Octubre, però es va ajornar per causes meteorològiques

Els guanyadors dels premis Valencià de l'Any, en l'acte celebrat a l'Ajuntament de Castelló.

Ramón Pérez

Castelló

El regidor de Relacions Institucionals de Castelló, Vicent Sales, ha presidit hui el lliurament dels Premis Valencià de l’Any 2024, una cita que organitza la Fundació Huguet i que ha acollit, com és habitual, el Saló de Plens de l'Ajuntament de Castelló. Aquest lliurament que es celebra tradicionalment el 9 d’Octubre va tindre que ser traslladada de data per motius meteorològics.

Enguany els guardonats han sigut Henri Bouché, la Associació d’Editorials del País Valencià i la revista ‘Camacuc’.

Una figura única

Ha sigut el mateix Vicent Sales també l'encarregat de realitzar la ‘laudatio’ dirigida a Henri Bouché, nascut en 1935, a qui ha qualificat com “una figura de talla intel·lectual única i el seu compromís amb l'ensenyament, el patrimoni o l'etnologia ha traspassat fronteres i l'ha convertit en un veritable referent”

Sales ha destacat la labor docent de Bouché “que ha anat molt ha anat molt més allà de les aules, sent Cronista de Borriol, el seu poble, Director de la UNED durant 25 anys i sent vicerector i rector de la Universitat Internacional de València (VIU) entre 2009 i 2015 o director del Programa de Rectorat a Iberoamèrica i professor extraordinari en diferents universitats del món, a més d'impulsor d'iniciatives culturals com la Passió de Borriol i autor de nombroses obres literàries i articles, la majoria d'ells relacionats amb les tradicions, història o etnologia de les comarques castellonenques”.

“La seua visió del saber com a espai de trobada i diàleg ha marcat profundament a tots els que l’envolten”, ha resumit el regidor.

Altres guardonats

El Premi Valencià de l’Any, en l'apartat col·lectiu, ha sigut per a la Associació d’Editorials del País Valencià, en representació de les llibreries i editorials afectades per la dana del 29 d'octubre de 2024 i també ha sigut reconeguda aquest any, amb el Premi Gaetà Huguet a la millor producció cultural, la revista infantil ‘Camacuc’ pel seu 40é aniversari.

